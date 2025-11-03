Business Controller
BAE Systems Hägglunds befinner sig i en expansiv fas med anledning av miljardaffärer! Vill du gå in i en ansvarsfylld roll som gör skillnad i verksamheten?
BAE Systems Hägglunds rekryterar Business Controller!
Din framtida utmaning
Som Business Controller blandar du traditionella controlleruppgifter med att proaktivt utveckla ditt ansvarsområde för att matcha verksamhetens affärsmål.
I linjen arbetar du med avdelningschefen och ingår i dennes ledningsgrupp. Funktionellt rapporterar du till CFO. Med dina prognoser, kalkyler och analyser bidrar du till att säkerställa verksamhetens resultat och utveckling mot fastställda mål. Business Controllern är länken till Finans inom funktionen och den som tar ansvar för arbetsuppgifter inom det finansiella området i funktionen. Business controllern leder funktionens arbete med finansiella planer och prognoser, samt är funktionens Risk Manager.
Du kommer att:
- Arbeta med den löpande finansiella planeringen samt driva budget- och prognosarbete
- Arbete med investeringsprojekt
- Stötta och utmana linjeverksamheten att möta lönsamhets- och andra krav genom relevanta analyser, genomförda riskbedömningar, ledarskap och kontroll
- Medverka vid månadsbokslut
- Identifiera och bidra till ökat fokus på effektiviseringar och kostnadsmedvetenhet
- Utveckla ekonomiska modeller, rutiner och processer
- Driva och medverka i ad-hoc projekt samt agera expert i finansiella frågor
Den du är
Vi söker dig med ekonomutbildning på akademisk nivå alternativt att du har någon teknisk utbildning med ekonomisk inriktning. Du har flera års erfarenhet av likvärdig roll och ansvar med god erfarenhet från självständigt affärsinriktat controllerarbete och arbete i affärs- och ekonomisystem. Det är meriterande med erfarenhet från producerande verksamhet. Du kan även ha erfarenhet som ekonomichef och vill nu arbeta närmare den operativa verksamheten. Du har förutsättningar att arbeta övergripande likväl som detaljinriktat och det du presterar kan du kommunicera obehindrat såväl på svenska som på engelska. Du har mycket goda kunskaper i Excel. Erfarenhet av SAP är meriterande.
För att lyckas i rollen krävs att du är trygg i din kompetens och som person. Du är drivande, proaktiv och kan snabbt skapa dig en bild av komplexa sammanhang och uppgifter. Du är en duktig analytiker som kan förstå och lösa komplexa frågeställningar samt förmedla slutsatserna av dem till andra. Rollen kräver att du är en god kommunikatör och att du trivs i en miljö där förändring är en del av vardagen.
Vad du blir en del av
- Här ges du möjlighet att arbeta i kunskapsintensiv verksamhet som utvecklas och växer.
- Du får anställning i ett globalt företag inom försvarsindustrin där man hela tiden utmanar sig själva med ett mål i sikte - att vara bäst i världen.
- Som anställd får du stöd att möta dina utmaningar på bästa sätt. Företaget är en del av en stor koncern vilket skapar globala möjligheter.
- I din vardag kommer du ha flera kontaktytor internt och externt samt med kunder och leverantörer för att utveckla den senaste tekniken.
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Har du frågor kring tjänsten, är du varmt välkommen att höra av dig till Maria Ekman, Finansdirektör, tfn 0660- 80034 alternativt rekryteringskonsult Maria Josefsson, AxÖ Consulting, 070 - 842 23 35.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Urvalsprocessen sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt, dock senast den 26 november.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
