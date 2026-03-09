Business Controller - Hemfrid
2026-03-09
Vill du arbeta i en marknadsledande och expansiv koncern där analys, affärsnära controlling och datadrivet beslutsstöd står i fokus? Då kan rollen som Business Controller på Hemfrid vara rätt för dig!
Om Hemfrid
Hemfrid är Sveriges ledande aktör inom hemservice och är en del av KEYTO Group, Nordens snabbast växande plattform för hemrelaterade tjänster, med över 4 500 medarbetare och en omsättning på cirka 2,5 miljarder kronor.
I koncernen ingår flera ledande varumärken inom bland annat städning, vitvaruservice, trädgård och fastighetsinspektion och växer både organiskt och genom förvärv. KEYTO ägs av Fidelio Capital, ett nordiskt investmentbolag med fokus på långsiktigt värdeskapande.
Om rollen som Business Controller
Som Business Controller på Hemfrid får du en central roll i att utveckla och optimera verksamheten i Sveriges marknadsledande bolag inom hemservice. Genom att analysera finansiell och operativ data från månadsbokslut, P&L- och KPI-uppföljning till budget, prognoser och business cases, omvandlar du komplex information till konkreta affärsinsikter som driver operativa förbättringar.
Rollen kräver ett starkt analytiskt fokus i kombination med affärsnära samarbete, där du genom träffsäkra rapporter bidrar till att skapa transparens i verksamhetens utveckling och fungerar som ett viktigt stöd mot beslutsfattande stakeholders. Du rapporterar till Head of Business Control och tillsammans med dina kollegor bidrar du till Hemfrids fortsatta tillväxt och utveckling.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Producera och utveckla den finansiella rapporteringen samt genomföra uppföljning av P&L och KPI:er med operations
• Genomföra scenariomodellering och enklare känslighetsanalyser baserat på insamlad data
• Ansvara för insamling, strukturering och kvalitetssäkring av underlag i budget- och prognosprocesser
• Arbeta i planerings- och rapporteringsverktyg samt utveckla och strukturera rapportmallar i Excel
• Genomföra lönsamhets-, pris- och rabattanalyser samt följa upp CAPEX
• Medverka i månadsbokslut genom framtagning av underlag, rimlighetskontroller och avvikelseanalyser
Om dig
Du har god förståelse för finansiella flöden och ekonomistyrning. Erfarenhet från en roll som Business Controller, konsult eller motsvarande. Du har erfarenhet av kvalificerat analysarbete och är van att arbeta nära verksamheten.
Som person är du trygg i dig själv, prestigelös och en naturlig team player. Du trivs i en dynamisk miljö med högt tempo och flera kontaktytor, där samarbete och ansvarstagande är centralt. Du är en handlingskraftig doer som har ett högt strukturkapital i ditt arbete.
Viktigt för tjänsten
• Akademisk examen inom ekonomi
• 4-7 års erfarenhet av controlling eller liknande kvalificerad analysroll
• Erfarenhet av att arbeta verksamhetsnära med budget, prognos och uppföljning
• Flytande svenska och engelska
Meriterande
• Erfarenhet från förvärvsintensiva tillväxtbolag eller PE-ägd verksamhet i tjänstesektorn
• Erfarenhet från Transaction Services, investment banking eller liknande
• Erfarenhet av BI-verktyg och datadrivet analysarbete
• Deltagande i projekt kopplade till systemimplementation eller processutveckling
Hemfrids erbjudande
Hos Hemfrid får du möjlighet att arbeta i en entreprenöriell och snabbfotad organisation med tydliga tillväxtambitioner. Du blir en del av en koncern där analys och affärsförståelse är centralt för den fortsatta utvecklingen. Du erbjuds en utvecklande roll med stort ansvar, goda möjligheter att påverka.
• Start: Enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid
• Placering: Stockholm, Tulegatan
Låter rollen som Business Controller på Hemfrid intressant? Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare: Needo Recruitment Sthlm AB (org.nr 559088-5884), https://www.hemfrid.se/en
Arbetsplats: Hemfrid
Kontakt: Quentin Sumner quentin@needo.se
9786103