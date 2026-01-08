Business Architect
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-01-08Beskrivning av jobbet
Vi söker en erfaren Business Architect som ska arbeta med analys och modellering av intressenter, verksamhet, processer och information. Rollen innebär att bidra till utvecklingen av komplexa lösningar som stödjer verksamhetens mål och strategier. Du kommer att arbeta nära olika intressenter för att säkerställa att arkitekturen är i linje med affärsbehoven och att den skapar värde för organisationen.Dina arbetsuppgifter
Utföra verksamhetsanalys och modellering av processer, informationsflöden och intressenter.
Utveckla och dokumentera arkitekturprinciper och riktlinjer.
Säkerställa att lösningar är i linje med verksamhetens mål och strategier.
Stödja projekt och initiativ genom att ta fram arkitekturunderlag och rekommendationer.
Delta i workshops och dialoger med verksamhet och IT. Kvalifikationer
SKA-krav:
Minst 4 års erfarenhet av arbete med lösnings-, verksamhets- och informationsarkitektur.
Hög kompetens inom rollen som Business Architect.
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för delområden.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande erfarenheter
Arbete som verksamhetsarkitekt inom vårdsektorn.
Erfarenhet av Business Intelligence-system.
Erfarenhet av identitets- och behörighetssystem.
Erfarenhet av integrationsarbete och insamlingstjänster.
Erfarenhet av upphandlingar enligt LOU (t.ex. RFI och anbudsprocesser).
Ytterligare information
Vår enhet Digital Services verkar över hela utvecklingskedjan med experter inom projektledning, kravanalys, QA och test, systemutveckling, arkitektur, dataanalys och AI, cybersäkerhet med mera.
Vad erbjuder AFRY dig som anställd?
Vi har regelbundna träffar där temat varierar mellan kompetens och socialt utbyte, eller både och. En bra balans helt enkelt!
Du får t.ex.:
En AFRY Buddy som bollplank under din första tid som anställd
Balans i arbetslivet med möjlighet till hybridarbete.
Tillgång till Club AFRY där en bredd av spännande och underhållande aktiviteter för våra medarbetare anordnas - det finns något för alla! Läs gärna mer här.
Konkurrenskraftiga förmåner gällande pension, friskvård och föräldraledighet reglerade i vårt kollektivavtal
Företagsrabatter med externa partners genom vår förmånsportal Advantage You.
Friskvårdsbidrag 4500 SEK/år.
Restauranger och kaféer på plats
Ett enormt nätverk av tekniska experter med +19 000 kollegor runtom i världen.
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2026-01-25
Kontaktperson för frågor:
Aamir Faried, Gruppchefaamir.faried@afry.com
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
