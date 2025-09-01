Business and Process Controller till Ahlsell
2025-09-01
Vill du kombinera controlling med processutveckling? Ahlsell i Stockholm söker då dig till avdelningen Strategiskt inköp!
Sök rollen som Business & Process Controller hos Ahlsell i Stockholm - en nyckelposition där du kombinerar klassisk controllerfunktion med driv inom processutveckling och digitalisering. Här får du vara med och påverka, utveckla och effektivisera en central del av Ahlsells strategiska inköp. Ahlsell erbjuder en innovativ miljö, starkt samarbete över avdelningar och stor möjlighet att forma ditt arbete. Du får arbeta nära verksamheten med fokus på nyckeltal, analys, automatisering och affärsstöd i en bred och varierad roll.
Ditt anställningserbjudande
På Ahlsell får du en utvecklande roll i en stor, stabil och innovativ organisation. Här finns utrymme för eget initiativ och du välkomnas till en kultur som präglas av nyfikenhet, samarbete och ständig förbättring. Du får arbeta i ett värderingsstyrt företag med hög digital mognad och nära koppling mellan affär och IT.Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
• Ansvara för registrering av leverantörsavtal, uppföljning och rapportering av leverantörsaffären i nära samarbete med Inköpschefer, Produktchefer, ekonomi och Group Procurement Controller.
• Sammanställa underlag inför budget- och prognosprocesser kopplat till bonus och andra leverantörsincitament.
• Skapa och utveckla modeller för analys, uppföljning och presentation av nyckeltal (KPI:er) inom strategiskt inköp i samverkan med Group Procurement.
• Utveckla processerna inom strategiskt inköp, inklusive styrning, dokumentation och förbättringsarbete.
• Driva affärsutveckling med särskilt fokus på effektivisering och standardisering av arbetssätt.
• Initiera och leda digitaliseringsinitiativ i samverkan med IT och affärsutveckling (t.ex. Power BI, automatisering, verktyg för kategoristyrning).
• Fungera som stöd till avdelningens ledning i strukturering, prioritering och uppföljning av strategiska initiativ.
Värt att veta
Tjänsten är placerad på Ahlsells huvudkontor i Stockholm. Du blir en del av en engagerad och kompetent inköpsorganisation som består av sju kollegor. Rollen är på heltid och innebär viss flexibilitet, med möjlighet att arbeta delvis på distans.
Under de första månaderna kommer du ha en viktig roll i att lägga grunden för framtida analysarbete genom att mata in all nödvändig data i det nyimplementerade systemet Enable.
Våra förväntningar
Vi söker dig med erfarenhet av controllerarbete, gärna kopplat till inköp eller leverantörsreskontra. Du har arbetat med bonusmodeller, incitamentsprogram och ekonomisk uppföljning. Du är trygg i processutveckling och van att arbeta i större bolag eller matrisorganisationer. Du har goda kunskaper i Excel, Power BI och ERP-system. Som person är du strukturerad, utvecklingsinriktad och van att arbeta självständigt och proaktivt. Du har en god samarbetsförmåga och trivs i en roll som kombinerar analys, affärsstöd och förändringsledning. Du talar och skriver obehindrat både svenska och engelska.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG, specialister på kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering, bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen!
TNG Group AB
Rekryteringskonsult och konsultansvarig
