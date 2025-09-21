Business Analyst PDM/PLM
2025-09-21
Vi söker en Business Analyst inriktning verksamhetskrav för PDM/PLM implementation
På avdelningen för Special Mission and Regional Aircraft söker vi en konsult för att vara med i vårt verksamhetsutvecklingprojekt som har till uppgift att introducera Teamcenter UA för i första hand vår produkt GlobalEye. Du kommer att jobba med vårt verksamhetsteam för att samla in krav från verksamheten och sedan i samråd Solution Architect ta fram lösningsförslag för implementation i verktyget.
Uppdraget är ca ett år och du behöver vara svensk medborgare (enbart), samt genomgå en säkerhetsprövning innan start.
Kunskap/kompetenser:
Förståelse för produktutvecklingsprocesser, produkters livscykel samt förädling och behov av produktdata i olika faser.
God kunskap om principer och uppbyggnad av PDM/PLM-system, den typ av data och processer de stödjer samt dess relation till ERP-system och konstruktionssystem såsom CAD. Erfarenhet av Teamcenter är ett stort plus.
Kunskap om och erfarenhet av arbetssätt och metoder för identifiering och dokumentering av krav och användningsfall.
Förmåga att tillsammans med lösningsarkitekter kunna iterera fram den bästa lösningen utifrån verksamhetens behov och systemets möjligheter.
Kunna se en verksamhet utifrån dess processer, objekt och dataflöden samt dokumentera detta i processbeskrivningar och informationsmodeller.
Grundläggande förståelse för hur affärssystemsystem fungerar.
Erfarenhet av agile metodik för utveckling av komplexa IT-system.
Kommunikativ. Kunna förklara och presentera komplexa samband på ett förståeligt sätt för personer med olika bakgrund, kunskapsnivåer etc.
Lösningsorienterad: Kunna hitta lösningar utifrån olika intressenters krav samt systemets möjligheter och begränsningar
Drivande. Förmåga och vilja att ett helhetsansvar för t.ex. arbetspaket och förstudier
Låter detta som ett intressant uppdrag?
Låter detta som ett intressant uppdrag?

Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande. NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen. Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller deras vardag. Vid anställning tillämpar vi kollektivavtal.
