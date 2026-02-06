Business Analyst IFS Finance
2026-02-06
Vi söker nu en analytisk och lösningsorienterad Business Analyst med djup kunskap inom Finance-modulen i IFS Applications. Detta uppdrag är perfekt för dig som trivs i komplexa miljöer och vill vara med och stärka en internationell finanslösning genom smarta, värdeskapande integrationer.
Om uppdraget
I rollen kommer du att arbeta nära ett dedikerat finans-team för att analysera och vidareutveckla nuvarande integrationer mellan IFS och Agresso. Du får en central roll i att:
Kartlägga behov och förbättringsområden
Utvärdera kravbilder och identifiera luckor
Föreslå nya arbetssätt och lösningar
Bidra till att skapa effektiva och hållbara processer i en internationell kontext
Du förväntas både förstå verksamhetens behov och samtidigt våga utmana befintliga arbetssätt när det finns utrymme för förbättring.
Vi söker dig som har:
Dokumenterad erfarenhet inom IFS Applications Finance
Systemvetar- eller civilingenjörsutbildning, eller motsvarande kompetens genom erfarenhet
Erfarenhet av verksamhetsutveckling kopplat till affärssystem
Förståelse för komplexa verksamheter och hur systemstöd ska utformas för att skapa nytta
Mycket god kommunikationsförmåga i både svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet som projektledare eller delprojektledare
Erfarenhet av integrationer eller andra finansiella system
Låter detta som en intressant roll?
Sök redan i dag så berättar vi mer! Uppdraget är ett visstids konsultuppdrag där du får en projektanställning hos NXT Interim. Vi behöver en ansökan, på svenska, inkluderat CV som matchar vår kunds önskemål. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.
NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult- och rekryteringsbranschen. Vi är verksamma inom HR, IT, ekonomi, sälj och marknad och har 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a. sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller din vardag. Vid projektanställning tillämpar vi kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim Göteborg AB
(org.nr 559279-6170) Arbetsplats
NXT Interim Göteborg Kontakt
Daniela Jankulovski daniela.jankulovski@nxtinterim.se Jobbnummer
9727631