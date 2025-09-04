Business Analyst
2025-09-04
Efter en skön sommarledighet är batterierna laddade och vi kliver in i en ny säsong med ny energi. Kanske är det nu du tar steget mot något nytt? Hösten är perfekt för nästa kliv i karriären - och hos oss på Nexer får du möjlighet att göra verklighet av dina ambitioner. Vi tror på mod, förändring och framtidstro - och vi vill vara din plattform för just det.
Som konsult på Nexer får du arbeta med varierande uppdrag inom olika tekniker och branscher. Hos oss är varje uppdrag en chans att växa - vi tror stenhårt på utveckling. Vi tror också på en hållbar och långsiktig anställning, där kompetensutveckling och balans mellan arbete och fritid är självklara delar av vardagen
Vem är du?
Nexer i Malmö söker en engagerad och driven kravanalytiker / business analyst som vill bidra till att skapa verklig nytta för våra kunder.
Som kravanalytiker/business analyst hos oss får du en nyckelroll - du är den som för dialogen mellan verksamhet och IT, fångar upp behoven och ser till att lösningarna verkligen gör skillnad. Det handlar om att förstå både användarnas vardag och teknikens möjligheter, och översätta mellan dessa världar.
Hos oss får du jobba i varierande uppdrag där du kan:
leda workshops och intervjuer för att förstå verksamhetens behov
göra nulägesanalyser och processkartläggningar
ta fram och prioritera krav som styr utvecklingen
vara nära användare, intressenter och utvecklingsteam för att säkerställa att rätt lösning byggs
bidra till förändringsledning så att lösningarna får effekt i praktiken
Det är en roll för dig som gillar att analysera, kommunicera och vara bryggan mellan människor och teknik.
Vi söker dig som har minst 5 års erfarenhet som kravanalytiker/business analyst och som är trygg i att leda diskussioner, strukturera information och skapa samsyn i komplexa sammanhang.
Varför är språket viktigt? Då många av våra kunder verkar i branscher som offentlig sektor, försvar och industri - områden där verksamhet, dokumentation och regelverk ofta är på svenska behöver du behärska svenska flytande i både tal och skrift. Flytande engelska är också ett krav, då flera av våra uppdrag bedrivs i internationella miljöer
Vilka är vi på Nexer i Malmö?
Hos oss finns vassa projektledare, utvecklare och experter - men framför allt bra kollegor! Från vårt Malmö-kontor får du jobba med kunder och kollegor i hela landet, och vi satsar stort på din utveckling genom Nexer Academy, nätverksträffar och learning lunches.
Uppdragen du tar dig an engagerar. De finns inom detaljhandel, offentlig sektor, industri, försvar och andra teknikdrivande branscher. Ibland jobbar du självständigt, ibland i team - ofta i en hybrid vardag där du kombinerar kontor, kund och hemmakontor på ett sätt som passar både uppdraget och livet.
Du blir en del av en gemenskap där tillhörighet inte bara är ett ord. Där trygghet och balans är lika självklara som ambition och utveckling.
Om du gillar spännande uppdrag, trevliga kollegor och att utvecklas i din yrkesroll - då kommer du trivas hos oss på Nexer i Malmö.
Du är varmt välkommen att söka tjänsten genom att skicka in din ansökan här nedan. Enligt GDPR hanterar vi inte ansökningar via e-post men har du frågor om tjänsten eller Nexer, tveka inte att höra av dig till rekryterande chef, Jenny Weibull, på jenny.weibull@nexergroup.com
.
Vi tar emot ansökningar löpande så vänta inte med att söka!
Läs mer om Nexer här www.nexergroup.com.
