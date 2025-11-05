Business Administrator till tillväxtbolag!
Är du en strukturerad och affärsorienterad person som trivs med att skapa ordning, driva processer och bidra till att verksamheten fungerar effektivt på alla nivåer? Har du erfarenhet av att arbeta nära ledning och VD i en bred och koordinerande roll? Då kan du vara den Business Administrator vi söker!
Om bolaget
Bolaget är ett entreprenörsdrivet tillväxtföretag med starka ambitioner och en kultur som präglas av framåtanda, professionalism och samarbete. Här arbetar man nära besluten, i en miljö där struktur och initiativförmåga värdesätts högt. För att stödja bolagets fortsatta expansion söker man nu en Business Administrator som vill bidra till att skapa effektivitet och kvalitet i både operativa och strategiska processer.
Rollen som Business Administrator
Som Business Administrator har du en central roll i att stödja VD och ledningsgruppen i planering, genomförande och uppföljning av det dagliga arbetet. Du ansvarar för administrativa och organisatoriska processer, rapportering och kommunikation och fungerar som en viktig länk mellan ledning, organisation och externa kontakter.
Exempel på ansvarsområden:
Strukturera och koordinera VD:s kalender, möten och resor.
Förbereda, dokumentera och följa upp lednings- och styrelsemöten.
Sammanställa beslutsunderlag, rapporter och presentationer för ledning och styrelse.
Driva och följa upp tvärfunktionella projekt, deadlines och initiativ.
Utveckla och effektivisera administrativa rutiner och rapporteringsprocesser.
Säkerställa att information, beslut och prioriteringar kommuniceras tydligt inom organisationen.
Rollen innebär ett brett ansvar och passar dig som gillar att kombinera administration, affärsstöd och analys i en dynamisk miljö.
Erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av att arbeta som VD-assistent, Business Administrator, Office Manager eller liknande - gärna i en miljö där du haft nära kontakt med ledning och affärsverksamhet.
Du har:
Mycket goda kunskaper i Microsoft Office-paketet, särskilt Excel och PowerPoint.
Förmåga att skapa professionella rapporter, analyser och presentationer.
Erfarenhet av att koordinera processer, möten och projekt med många intressenter.
God förståelse för affärsflöden och organisationsstruktur.
En naturlig känsla för struktur, prioritering och kvalitet i detaljer.
Erfarenhet av arbete i snabbväxande bolag eller koncerner är meriterande, liksom kunskap i digitala verktyg för rapportering och projektstyrning.
Du är en nyckelperson som får saker att hända. Med ett lugnt, effektivt och lösningsorienterat arbetssätt skapar du ordning och framdrift. Du har hög integritet, är kommunikativ och trivs med att vara spindeln i nätet. Ditt fokus på struktur och affärsnytta gör att du snabbt ser vad som behövs för att verksamheten ska fungera smidigt både operativt och strategiskt.
Övrig information
