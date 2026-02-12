Busig tonårstjej söker personlig assistent
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping
2026-02-12
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Linköping
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Söderköping
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill bli en del av Frösundagänget och som vill arbeta hos en av våra tonårskunder här i Linköping. Vad innebär den här tjänsten?
Kunden är en glad och bestämd tonårstjej som har behov av stöd dygnet runt. Kundens intressen är typiskt för en tonåring- sociala medier, vänner, musik och aktiviteter.
Vi söker dig som har möjlighet att arbeta en eller ett par eftermiddagar i veckan, där vissa arbetspass också består av jour på natten, samt en eller två helger per månad. Du behöver också ha möjlighet att arbeta extra vid behov. Vår kund går i skolan på dagtid och har då inte assistans, men under helger och lov så är arbetstiderna även förlagda under dagtid.
Vi ser gärna att en långsiktigt anställning för att möjliggöra en trygg relation mellan dig som assistent och vår kund.
Vem söker vi?
Vi söker dig som uppskattar att åka iväg på aktiviteter, men som också trivs med lugnare stunder i kundens hem. Du behöver ha nära till skratt och vara intresserad av att lära känna vår kund och just hennes behov.
Du arbetar både socialt med kunden, med att hjälpa kunden att kommunicera och med att tillgodose omsorgsbehov. Du hjälper kunden att ta ansvar för sina saker, sitt rum och sina ansvarsområden i hemmet. Kunden har bland annat sond och kommunicerar genom taldator.
Det är en fördel, men inget krav att du har erfarenhet av att arbeta som personlig assistent. Personkemi, långsiktighet och ett intresse för vår kund är det viktigaste.
Det finns katt i hemmet
Vi på Frösunda erbjuder ett varierande och meningsfullt arbete där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna, kloka beslut. Vi har även ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg som stödjer din utveckling i yrkesrollen.
Övrig information
Anställningsform: Visstidsanställning så länge uppdraget varar
Omfattning: Deltid, efter överenskommelse
Arbetstider: eftermiddagar samt journatt på vardagar, dagtid, kvällstid samt jour på lov och helger.
Tillträde: Omgående.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7221548-1839482". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Hamngatan 18 (visa karta
)
582 26 LINKÖPING Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
9739732