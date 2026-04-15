Burgerkock Foodmarket Halmstad 100%
2026-04-15
Burgerkock / Diskare - 100% tjänst på Foodmarket, Halmstad
Foodmarket är en modern och snabbfotad restaurang på Prästvägen 1 i Halmstad. Vi arbetar med tydliga rutiner, högt tempo och ett starkt fokus på kvalitet, renlighet och god service. Hos oss är lagarbete, ansvarstagande och en positiv attityd avgörande för att skapa en bra arbetsmiljö och en bra upplevelse för våra gäster.
Vi söker en driven och pålitlig medarbetare som kan arbeta både som burgerkock, tjänsten är på 100%, med varierande arbetstider dag, kväll och helg.
• Tillagning av burgare enligt våra rutiner och kvalitetskrav
• Förberedning av råvaror och stationer
• Disk och rengöring av kök, maskiner och arbetsytor
• Upprätthållande av hygienrutiner och egenkontroll
• Stöd i köket vid behov (plock, städ, enklare förberedelser)
• Samarbete med övriga teamet för att hålla ett bra flöde i köket
• Har erfarenhet från restaurang, kök eller liknande arbete (meriterande men inget krav)
• Trivs i ett högt tempo och gillar att jobba praktiskt
• Är noggrann, ansvarstagande och har god arbetsmoral
• Följer rutiner och hygienkrav utan problem
• Är en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö
• Kan kommunicera på svenska eller engelska
• Tillsvidareanställning med provanställning
• Omfattning: 100%
• Tillträde: Enligt överenskommelse
• Enligt överenskommelse och individuell bedömning
• Kollektivavtal finns (om ni vill att jag lägger till det, säg till)
Foodmarket Halmstad AB
Prästvägen 1
302 63 Halmstad
Skicka din ansökan till: [ronald@foodmarkethalmstad.se
Bifoga gärna CV eller en kort presentation av dig själv.
Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: ronald@foodmarkethalmstad.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Food Market i Halmstad AB
(org.nr 559050-9740)
Prästvägen 1
302 63 HALMSTAD
För detta jobb krävs körkort.
Ronald Morales ronald@foodmarkethalmstad.se 0793445309
9857184