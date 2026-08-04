Burger King Avesta Restaurangbiträde
King Food Sweden AB / Restaurangbiträdesjobb / Avesta Visa alla restaurangbiträdesjobb i Avesta
2026-08-04
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Vi söker dig som är utåtriktad, positiv och gillar att arbeta med likasinnade. Som medarbetare på Burger King är du företagets ansikte utåt. Du arbetar i ett team med ständig rotation på arbetsuppgifterna, vilket innebär att du kommer att få arbeta både i köket, matsalen och med att servera gäster. Vårt krav på dig är att du skall ha fyllt 16 år, ha servicekänsla och tycka om att ha kul.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: Emilia@bking.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare King Food Sweden AB
(org.nr 556926-2602)
Get Johannas Väg 37 (visa karta
)
774 61 AVESTA Arbetsplats
Burger King Avesta Jobbnummer
10021215