Burger King Årsta

B. King 2 AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2026-06-14


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Vi söker dig som är utåtriktad, positiv och gillar att arbeta med likasinnade. Som medarbetare på Burger King är du företagets ansikte utåt. Du arbetar i ett team med ständig rotation på arbetsuppgifterna, vilket innebär att du kommer att få arbeta både i köket, matsalen och med att servera gäster. Vårt krav på dig är att du skall prata flytande Svenska, ha servicekänsla och tycka om att ha kul.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14
MAILA CV
E-post: Hanna@bking.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BK ÅRSTA".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
B. King 2 AB (org.nr 559443-3350)
Marknadsvägen 6 (visa karta)
120 44  ÅRSTA

Arbetsplats
Burger King Årsta

Kontakt
Restaurangchef
Hanna Nordström
Hanna@bking.se

Jobbnummer
9962534

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