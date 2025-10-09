BUP Skaraborg söker Psykoterapeut
2025-10-09
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.
Välkommen till ett engagerat team vid Barn- och ungdomspsykiatrin inom Skaraborgs Sjukhus som behöver förstärkning av psykoterapeut.
Verksamheten
BUP Skaraborg ansvarar för den specialiserade psykiatriska vården för barn och ungdomar tillhörande våra öppenvårdsmottagningar i Mariestad och Skövde samt BUP akutansvar. Vi möter barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år och deras familjer.
Hos oss arbetar ett tvärprofessionellt team bestående av administrativ personal, arbetsterapeuter, dietist, kuratorer, logopeder, läkare, psykologer, psykoterapeuter, sjuksköterskor samt undersköterskor med fokus på att ge våra patienter bästa möjliga vård. Vi har ett öppet klimat, hög kompetens och ett starkt fokus på både patientens och medarbetarens välmående.Publiceringsdatum2025-10-09Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med att bedöma samt behandla patienter både enskilt, i familjekonstellationer och/eller i grupp. Vi arbetar i tvärprofessionella team och samverkan med andra instanser ingår som en viktig del i arbetet. Kvalifikationer
Du ska vara legitimerad psykoterapeut med KBT-utbildning. Tidigare erfarenheter av arbete inom BUP samt traumabehandling är meriterade. Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta i team och även trivs med att arbeta självständigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Välj vilken mottagning du vill jobba på; Mariestad eller Skövde. Viss möjlighet till distansarbete kan finnas.
Då arbetet ibland sker utanför mottagningen är B-körkort önskvärt.
Vid tillsättning inom psykiatrin begär vi utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Anställningsintervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
