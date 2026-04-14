Budget- och skuldrådgivare
2026-04-14
För dig som vill jobba i en föränderlig miljö med stora möjligheter att bidra till verksamhetsutveckling och sakkunskap, har vi nu en spännande tjänst.
Till oss vänder sig kunder, brukare och invånare när de söker kontakt med kommunen i olika ärenden. Enheten består av olika team som jobbar med budget- och skuldrådgivning, konsumentvägledning, tolkförmedling, handläggning av fonder, rekvirering av lönebidrag, förskoleplacering och avgiftskontroll. Vi bemannar även besöksytor i Värjan och i Stadshusets reception.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-14Arbetsuppgifter
Som budget- och skuldrådgivare i Eskilstuna kommun jobbar du nära människor som befinner sig i ekonomiska svårigheter och behöver stöd för att få ordning på sin ekonomi. I rollen ger du vägledning i privatekonomi, hjälper till att skapa hållbara hushållsbudgetar och stöttar individer i deras dagliga liv gällande ekonomi.
Ditt arbete är varierat med både rådgivningssamtal och praktiskt stöd. Du samarbetar med Kronofogden och andra aktörer för att hitta de bästa lösningarna för varje individ. Vid behov vägleder du också vidare till andra instanser som kan erbjuda ytterligare stöd.
En viktig del av uppdraget är det förebyggande arbetet. Här samverkar du med olika verksamheter, enheter och organisationer för att sprida kunskap om hushållsekonomi och bidra till att fler får verktyg att hantera sin ekonomi. Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad, både för enskilda människor och för samhället i stort.Kvalifikationer
Du har en avslutad och godkänd högskoleutbildning, gärna som socionom, beteendevetare eller annan relevant inriktning. Vi vill att du har något års erfarenhet av arbete med människor i socialt och ekonomiskt utsatta situationer. Det är meriterande om du tidigare arbetat med budget- och skuldrådgivning inom offentlig förvaltning. Kunskaper inom relevant lagstiftning, till exempel skuldsaneringslagen, förvaltningslagen, och sekretesslagen är förstås positivt. Meriterande är om du behärskar fler språk än svenska, såsom arabiska i tal och skrift.
För att trivas i rollen behöver du vara lösningsorienterad och analytisk. Du kan jobba självständigt men har lätt för att samarbeta med andra. Utifrån ett helhetsperspektiv ser du till människors individuella livssituationer och förutsättningar. Du är lyhörd och kan bemöta personer i kris på ett lugnt, tryggt och tillitsfullt sätt och anpassa dina insatser efter olika människors behov.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
Arbetstid: Dagtid.
Serviceförvaltningen samordnar, utvecklar, och levererar ett kvalitativt stöd med brett tjänsteinnehåll till kommunkoncernens verksamheter. Det vi levererar ska vara till nytta för invånarna.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
