Budbilsförare i Stockholm

Gabriel Transport / Fordonsförarjobb / Solna
2026-01-19


Visa alla fordonsförarjobb i Solna, Sundbyberg, Stockholm, Danderyd, Lidingö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Gabriel Transport i Solna

Budbilsförare sökes - Stockholm
Vi söker nu en budbilsförare för uppdrag i Stockholm. Arbetet utgår från Stockholm och därför behöver du som söker vara bosatt i Stockholm.
Om jobbet
Som budbilsförare kommer du att köra leveranser främst dagtid. Arbetet kräver hög flexibilitet, då det även kan förekomma jour, långkörningar och långa arbetspass vid behov.

Publiceringsdatum
2026-01-19

Ersättning
Tjänsten har provisionsbaserad lön, vilket innebär att ju mer du kör, desto mer tjänar du.
Vi söker dig som:
Är flexibel och kan arbeta dagtid samt hoppa in på jour

Accepterar att långa arbetspass kan förekomma

Är pålitlig och ansvarstagande

Trivs med att arbeta självständigt

Är bosatt i Stockholm

Meriterande:
Tidigare erfarenhet som budbilsförare

God lokalkännedom i Stockholm

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och engagemang.
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: gabriel_toma@icloud.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gabriel Transport

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9693037

Prenumerera på jobb från Gabriel Transport

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Gabriel Transport: