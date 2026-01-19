Budbilsförare i Stockholm
2026-01-19
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
Budbilsförare sökes - Stockholm
Vi söker nu en budbilsförare för uppdrag i Stockholm. Arbetet utgår från Stockholm och därför behöver du som söker vara bosatt i Stockholm.
Om jobbet
Som budbilsförare kommer du att köra leveranser främst dagtid. Arbetet kräver hög flexibilitet, då det även kan förekomma jour, långkörningar och långa arbetspass vid behov.
Tjänsten har provisionsbaserad lön, vilket innebär att ju mer du kör, desto mer tjänar du.
Vi söker dig som:
Är flexibel och kan arbeta dagtid samt hoppa in på jour
Accepterar att långa arbetspass kan förekomma
Är pålitlig och ansvarstagande
Trivs med att arbeta självständigt
Är bosatt i Stockholm
Meriterande:
Tidigare erfarenhet som budbilsförare
God lokalkännedom i Stockholm
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och engagemang.
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: gabriel_toma@icloud.com
