Budbilsförare, extra
2025-10-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Är du intresserad av en tjänst där service och lager samspelar? Nu söker vi dig som är intresserad av att arbeta extra som budbilsförare! Din huvudsakliga arbetsuppgift består av lasta och leverera varor till kunder.
Vad erbjuder vi?
Ett flexibelt arbete som du kan anpassa efter dina studier eller annan sysselsättning
Ett långsiktigt extra-jobb
Kollektivavtal
En kunnig konsultchef som finns med dig i varje steg på vägen i din anställning och vars ansvar är att se till att du trivs bra och utvecklas Publiceringsdatum2025-10-28Om tjänsten
Arbetstiderna är från tidig morgon med varierande start tider mellan 04:00 till 07:00 samt eftermiddagar från 13:00
Arbetsuppgifter med stort eget ansvar
Arbetet kan vara fysiskt krävande och innefattar tunga lyft vilket innebär att du behöver tänka på att arbeta på ett ergonomiskt riktigt sätt
Måndagar är det störst behov och vi ser därmed att du kan arbeta måndagar
Vad söker vi?
Har en annan huvudsaklig sysselsättning (studier, eget företag, annat arbete) på minst 50%
Är social, handlingskraftig och noggrann
Har en god kommunikation och stort engagemang
Du behöver vara tillgänglig för arbete minst 2 dagar i veckan, vardagar och helger, tidig morgon och kvällar
Du har god fysik och känner dig bekväm med att hantera olika typer av teknisk utrustning
Du har en god samarbetsförmåga och är prestigelös
Vi ser också att du:
Förstår och talar svenska
Har haft B-körkort i minst 1år
Har teknisk vana
Vi jobbar löpande med rekryteringen och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så ta chansen och skicka in din ansökan redan idag!
Vi ber er vänligen att inte ringa oss för att söka tjänsten. Det är enbart ansökningar via länken som behandlas.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
