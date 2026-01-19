Budbilsförare

Snabb Jobb Sverige AB / Fordonsförarjobb / Helsingborg
2026-01-19


Rollen som budbilsförare hos oss innebär att leverera både stora och små gods till privatpersoner men också företag.
För att trivas på jobbet tror vi att du behöver uppskatta framförallt bilkörning, men även självständigt arbete, högt tempo och kundkontakt. Eftersom att varje dag kan se olika ut så ser jag gärna att du inte har några problem med att vara flexibel.

Publiceringsdatum
2026-01-19

Dina arbetsuppgifter
Arbetsdagen kommer bestå av både lastning och avlastning av bilen vilket kan innebära tunga lyft och fysiskt arbete. Det är därför viktigt att du trivs med ett arbete i rörelse och har en god fysik.
Är självständig, ansvarsfull och strukturerad
Brinner för service
Är flexibel och stresstålig
Har ett B-körkort, en gedigen körvana och trivs bakom ratten

OBS! Skriv ansökningskoden SHBF007 i övrig information.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SHBF007".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Snabb Jobb Sverige AB (org.nr 559455-1946)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9691370

