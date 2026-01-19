Budbilsförare
Rollen som budbilsförare hos oss innebär att leverera både stora och små gods till privatpersoner men också företag.
För att trivas på jobbet tror vi att du behöver uppskatta framförallt bilkörning, men även självständigt arbete, högt tempo och kundkontakt. Eftersom att varje dag kan se olika ut så ser jag gärna att du inte har några problem med att vara flexibel.
Arbetsdagen kommer bestå av både lastning och avlastning av bilen vilket kan innebära tunga lyft och fysiskt arbete. Det är därför viktigt att du trivs med ett arbete i rörelse och har en god fysik.
Är självständig, ansvarsfull och strukturerad
Brinner för service
Är flexibel och stresstålig
Har ett B-körkort, en gedigen körvana och trivs bakom ratten
