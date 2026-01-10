Budbilsförare
Banzogo AB / Fordonsförarjobb / Huddinge Visa alla fordonsförarjobb i Huddinge
2026-01-10
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Banzogo AB i Huddinge
Budbilsförare sökes till Banzogo ABPubliceringsdatum2026-01-10Om tjänsten
Banzogo AB, ett företag inom expressleveranser, söker nu en budbärare för distribution av paket i staden och närområdet.Dina arbetsuppgifter
* Hämta och leverera paket till kunder
* Säkerställa snabb och pålitlig service
* Hantera enklare administration kopplad till leveransernaKvalifikationer
* B-körkort och god körvana
* Ansvarstagande, noggrann och punktlig
* Serviceinriktad och trevlig i kundbemötande
Vi erbjuder
* Trygg anställning i ett växande företag
* Konkurrenskraftig lön och bonusar
* Tjänstefordon och arbetsredskap
* Ett trevligt arbetslag med stöd i vardagen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
E-post: banzogoabjobb@gmail.com Arbetsgivare Banzogo AB
(org.nr 559485-3276)
Sågstuvägen 29 (visa karta
)
141 49 HUDDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9677046