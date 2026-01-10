Budbilsförare

Banzogo AB / Fordonsförarjobb / Huddinge
2026-01-10


Budbilsförare sökes till Banzogo AB

Publiceringsdatum
2026-01-10

Om tjänsten
Banzogo AB, ett företag inom expressleveranser, söker nu en budbärare för distribution av paket i staden och närområdet.

Dina arbetsuppgifter
* Hämta och leverera paket till kunder
* Säkerställa snabb och pålitlig service
* Hantera enklare administration kopplad till leveranserna

Kvalifikationer
* B-körkort och god körvana
* Ansvarstagande, noggrann och punktlig
* Serviceinriktad och trevlig i kundbemötande

Vi erbjuder
* Trygg anställning i ett växande företag
* Konkurrenskraftig lön och bonusar
* Tjänstefordon och arbetsredskap
* Ett trevligt arbetslag med stöd i vardagen

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
E-post: banzogoabjobb@gmail.com

Arbetsgivare
Banzogo AB (org.nr 559485-3276)
Sågstuvägen 29 (visa karta)
141 49  HUDDINGE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9677046

