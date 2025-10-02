Budbilsförare

Javva AB / Fordonsförarjobb / Sundbyberg
2025-10-02


Hej! Vi söker nu en budbilsförare som kan leverera catering mat till slutkund.
Väldigt omtyckt restaurang som funnits i över 13 år.
Vi ser helst att du bor nära restaurangen och har tidigare erfarenhet .
Du får gärna nämna om du har rätt till anställningsstöd från Arbetsförmedlingen .
Hög lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
E-post: Javvaab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Javva AB (org.nr 556899-4544)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Järnvägsgatans Thai

Jobbnummer
9538306

