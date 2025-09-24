Budbilsförare
2025-09-24
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
Vi söker nu engagerade budbilschaufförer till transport uppdrag i Sundsvall med start i Oktober/November. Tjänsten innebär leveranser till paketboxar.
Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
• Leverera paket till paketboxar
• Hantera fordon (skåpbil/lätt lastbil, B-körkort)
• Säkerställa hög service och ett professionellt kundbemötande
Vem är du?
Vi söker dig som är ansvarsfull, noggrann och punktlig, med förmåga att arbeta självständigt i högt tempo, har körkort med behörighet B och är redo att anta rollen som budbilsförare. Du har god fysik och trivs i en roll där du får kombinera service, struktur och ansvar. Din körvana och förmåga att hantera stressiga situationer är avgörande för att lyckas i denna roll. Du kommer att transportera varor snabbt och säkert, samtidigt som du upprätthåller hög kundservice. Som chaufför är du företagets ansikte utåt och därför är en positiv attityd och bra samarbetsförmåga viktiga egenskaper.Kvalifikationer
• B-körkort
• Flytande svenska i tal och skrift
• God körvana och lokalkännedom i Sundsvall är ett plus
• Erfarenhet med google maps / navigering.
Meriterande
• Erfarenhet av budbil eller liknande arbete
• Körvana från större fordon (skåpbil/lätt lastbil)
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av logistik eller transportbranschen. Kunskap om lokala väg- och trafikregler kan ge dig en fördel i arbetet. Erfarenhet av kundservice eller arbete i ett dynamiskt team är också värdefullt. Förmågan att lösa problem och anpassa dig efter förändrade arbetssituationer kommer att bidra till din framgång i rollen som budbilsförare. Kännedom om digitala verktyg för ruttplanering är ett plus.
Hos oss finns även möjlighet att utvecklas vidare inom andra delar av verksamheten.
Vi arbetar med anläggning, bygg, utemiljö, lokalvård, snöröjning mm.
Anställning: Deltid, samt finns ledig plats för behov/extrapersonal. Med möjlighet till heltid.
Helgarbete kan förekomma.
Start: Enligt överkommelse
Är du intresserad? Skicka ett mail till jobb@kharels.se
med ämne Budbilschaufför och information om dig och vilken anställning du är intresserad av. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post: jobb@kharels.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kharels Entreprenad AB
(org.nr 559301-1322)
852 29 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundsvall Kontakt
Utkrista Kharel jobb@kharels.se Jobbnummer
9525388