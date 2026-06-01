Leg. Psykolog Samtalsmottagningen Barn och Unga Borlänge
2026-06-01
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Samtalsmottagningen barn och unga i Borlänge har upptagningsområde Borlänge, Säter, Gagnef och är den största mottagningen i länet. Mottagningen har ett familjeperspektiv och bygger på nära samverkan mellan primärvård, socialtjänst och skola samt ett fördjupad samarbete mellan barn -och ungdomspsykiatrin och habiliteringen för att nå tidig upptäckt och säkerställa en god vård. På mottagningen arbetar idag kuratorer, samtalsterapeuter, legitimerad psykoterapeut och klinikassistent. Vi har också en kollega på plats hos oss från kommunen som arbetar med familjebehandling.
På Ungdomsmottagningen, som vi har ett nära samarbete med, arbetar kuratorer, samtalsterapeut, psykolog, läkare, barnmorskor och undersköterska. Båda mottagningarna är lokaliserade på Skomakargatan och delar lokaler. Vi är ett härligt team med en stor samlad kompetens och en drivkraft att förbättra den psykiska hälsan hos våra barn och unga i kommunerna. Spännande utvecklingsarbeten pågår inom området barn och unga. Vi söker nu en kollega som vill driva utvecklingen framåt tillsammans med oss! Resor kan förekomma i tjänsten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Intervjuer kan komma att ske fortlöpande under rekryteringstiden.Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Som psykolog på vår mottagning bedriver du psykologiskt behandlingsarbete med barn och unga -till och med 18 år- och deras vårdnadshavare. Du samverkar med kollegor, vårdgrannar och skola. Tillsammans med kollegor deltar du även vid visst främjande arbete som är en del av Ungdomshälsan i kommunen. Vi erbjuder ett meningsfullt och stimulerande arbete med stort eget ansvar. Vi har kontinuerlig handledning på mottagningen. Vi har också regelbunden samverkan med barn -och ungdomspsykiatrin.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad psykolog
Erfarenhet av psykologiskt behandlingsarbete på primärvårdsnivå.
Personliga egenskaper av vikt:
Du är trygg i dig själv och har ett genuint intresse av att bedöma behov av insatser och genomföra behandlingar med barn och unga tillsammans med deras familjer. Du har förmågan att skapa nära relationer samtidigt som du behåller en tydlig yrkesroll. Du kan arbeta självständigt såväl som i team med kollegor och andra samverkanspartners.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister via ett digitalt registerutdrag alternativt i obrutet kuvert enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Fackförbund - Region Dalarna
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:557". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Verksamhetschef (20)
Lena Anttila Lena.Anttila@regiondalarna.se 010-2491900
9939640