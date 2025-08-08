Budbilsförare
2025-08-08
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
Vi söker dig som är duktig på att köra bil!
Som är social, flexibel och noggrann samt älskar kundkontakt och bilar.
Vi söker dig som:
Har B-kort
Har god körvana
Talar och skriver svenska .
Körvana från större fordon är meriterande (lätt lastbil alt. skåpbil)
Tjänsten är på heltid, 100 % (07:00-16:00)
Skicka ansökan via mail till : fadibest81@gmail.com
Öppen för alla
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: fadibest81@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FNR Express AB
Skvadronbacken 72
174 56 SUNDBYBERG Körkort
