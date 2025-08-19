Budbilschaufför till Västerås!

Instabee Group AB / Fordonsförarjobb / Västerås
2025-08-19


I slutet av 2022 grundades Instabee efter kombinationen av Budbee, Instabox och Porterbuddy. Instabee erbjuder miljontals konsumenter över hela Europa med smidiga leveranser och är en ledande partner till den europeiska e-handelsmarknaden. Alltid med kunden i fokus. På Instabee är du välkommen precis som du är, så länge du drivs av att ständigt utmana marknaden tillsammans med oss. Vi letar nu efter duktiga chaufförer och söker en budbilschaufför med B-körkort.
Om jobbet Vi behöver utöka vårt team i hjärtat av verksamheten - produktionen. Att vara budbilschaufför hos oss handlar inte bara om att kunna köra bil, utan även om att erbjuda en utmärkt service. Som budbilschaufför kommer du även att vara involverad i sortering och omlastning av paket som ska vidare till våra Terminaler.

Jobbet är på heltid och arbetstiderna kan variera mellan 06:00-23:00 efter schema under veckans alla dagar.


Du kommer att utgå från vår Terminal i Västerås där du kör och levererar paket som står i vårt distrikt.


Med kollektivavtal säkerställer vi schyssta villkor för alla involverade parter, främjar en positiv arbetsmiljö och investerar i våra medarbetares välbefinnande. Ett viktigt steg för Instabee mot att skapa en mer jämlik och trivsam arbetsplats.


Om dig som söker tjänsten som Budbilschaufför: För att trivas och lyckas i den här rollen bör du vara en person som älskar service, då du kommer att vara i direkt kontakt med våra kunder. Vi tror att du trivs hos oss om du gillar en arbetsmiljö som är i ständig rörelse och där snabba förändringar är en del av vardagen. Du är pålitlig, noggrann och en problemlösare. Dessutom ser vi gärna att du trivs med att arbeta i team, då samarbete är en viktig del av rollen.

Publiceringsdatum
2025-08-19

Kvalifikationer

B-körkort


Flytande i Svenska och Engelska


Meriterande att tidigare ha arbetat inom logistikbranschen och/eller serviceyrke


Övrigt: Denna rekryteringsprocess består av personlighets- och logiktest via Alva Labs samt bakgrundskontroller via Verifiera för granskning av tidigare offentliga kriminalregister. Resultatet är offentlig information som hanteras konfidentiellt. Detta är obligatoriskt för alla rekryteringsprocesser på Instabee i Sverige.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Instabee Group AB (org.nr 559396-6236), https://instabee.com

Arbetsplats
Instabee

Jobbnummer
9465374

