Budbilschaufför till kund i Kiruna
2025-11-10
Är du intresserad av ett extrajobb där du har bilen som arbetsplats? Då kan detta vara något för dig!
Vi söker en ansvarsfull och noggrann chaufför med B-körkort för transport av styckegods mellan Kiruna och Gällivare. Som chaufför hos oss ansvarar du för att leverera gods på ett säkert, effektivt och serviceinriktat sätt. Du kommer att köra fasta turer, lasta och lossa gods, samt se till att leveranserna hanteras korrekt och når mottagaren i tid. Arbetet kräver att du följer gällande säkerhetsrutiner och rapporterar eventuella avvikelser eller skador.
Arbetet börjar vecka 48 och kommer pågå till vecka 01.
Det kommer ske lördag och söndag. Arbetstider 11.30-18
DETTA SÖKER VI
För att trivas i rollen behöver du ha B-körkort och gärna tidigare erfarenhet av transport eller distribution. God lokalkännedom, vana vid att arbeta självständigt och ta ansvar för planering av dina uppdrag.
Vi söker dig som är noggrann och har ett gott ordningssinne. Du är serviceinriktad och har lätt för att möta kunder på ett trevligt och professionellt sätt. Du trivs med att arbeta självständigt, tar eget ansvar och har en hög känsla för säkerhet - både i trafiken och vid hantering av gods. Som person är du pålitlig, flexibel och har ett positivt sätt som bidrar till en god arbetsmiljö.
Vi erbjuder
Ett självständigt och varierande arbete under helger där du får möjlighet att vara en viktig del i ett stabilt transportteam. Hos oss värdesätts ansvarstagande, noggrannhet och säkerhet.
För att vara aktuell måste du ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%.
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd hos StudentConsulting och jobbar hos kunden.
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på StudentConsulting, Emilia Bergstedt. Du når Emilia via mail på emilia.bergstedt@studentconsulting.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Vuoskojärvivägen 21 (visa karta
)
982 38 GÄLLIVARE Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Emilia Bergstedt emilia.bergstedt@studentconsulting.com Jobbnummer
9597927