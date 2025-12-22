Budbilschaufför sökes för heltid i Värnamo!
2025-12-22
Trivs du bakom ratten och vill ha ett aktivt arbete? Vill du arbeta på ett stort företag där det finns utvecklingsmöjligheter? Då har vi tjänsten för dig!
För kommande uppdrag söker vi dig som är intresserad av att arbeta som budbilschaufför hos vår kund i Värnamo. Arbetsuppgifterna består av att leverera paket till kund efter en förutbestämd rutt med hjälp av bil, men även uppdatering av adresskort på terminalen.
Tjänsten är på heltid med start omgående och inleds med introduktion hos kund. Arbetstiderna är förlagda under dagtid mellan måndag-fredag.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd som konsult hos StudentConsulting, men arbetet kommer vara förlagt ute hos vår kund. Tjänsten är på heltid där man börjar med en visstidsanställning, men det finns goda möjligheter till förlängning.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är noggrann, stresstålig, serviceinriktad samt har god teknisk förståelse. Du har körvana samt en god lokalkännedom i Värnamo med omnejd. Arbetet är periodvis tungt, varför du bör ha en god fysik. Vidare klarar du av att arbeta självständigt i ett högt och tidsanpassat tempo utan problem. Då bilkörning är en naturlig del av arbetet är B-körkort är ett krav.
Låter detta som något för dig? Skicka då in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningsdatum. Så ansöker du
