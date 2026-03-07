Budbilschaufför sökes
FTS Logistics Sweden AB / Fordonsförarjobb / Borås Visa alla fordonsförarjobb i Borås
2026-03-07
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FTS Logistics Sweden AB i Borås
, Göteborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Gillar du att köra bil och att alltid ge det lilla extra när det kommer till service? Då kan detta vara tjänsten för dig - välkommen med din ansökan redan idag!
FTS Logistics söker nu en budbilschaufförer som ska leverera både små som stora paket till olika typer av kunder. För oss på FTS är god service avgörande. Leveransen är en viktig del i modern handel och vi är stolta över våra chaufförers goda rykte. Vårt terminal ligger på Hulta. För att du ska kunna utföra ditt arbete på bästa sätt kommer en introduktion att ges. En grundpelare i FTS verksamhet är att ta tillvara på all intern kompetens. Vi vill alltid lyfta våra medarbetare och har flera spännande uppdrag på gång.
Du erbjuds
En tjänst i ett spännande och expansivt företag
Utvecklingsmöjligheter internt
Möjligheten att få jobba i ett härligt team fullt med framåtanda
I arbetsuppgifterna ingår
Packning av bilen inför leverans
Möta kundernas önskemål och alltid leverera hög service
Framföra fordon med krav på B-körkort
För att lyckas i rollen krävs:
B-kort
Att du är flexibel i arbetet
God planeringsförmåga och punktlighet
Körkort i minst två år
God känsla för service
Du tycker om att köra bil
Tidigare erfarenhet är meriterande men inte ett krav.
Övrig information
Start: Omgående
Omfattning: Deltid
Placering: Borås
Du kommer främst att arbeta under eftermiddagar/kvällar.
Rekryteringen sköter vi internt på företaget. Anställning sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonsen tas ned.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
E-post: rekrytering@fts.se Arbetsgivare FTS Logistics Sweden AB
(org.nr 559260-1610) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FTS Logistics Sweden Jobbnummer
9783300