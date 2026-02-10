Budbilschaufför Malmö - Extrajobb

STB Stockholm AB / Fordonsförarjobb / Malmö
2026-02-10


Vi söker en budbilschaufför för extrajobb hos vår kund i Malmö. Uppdraget innebär att förstärka verksamheten vid behov, med ansvar för säkra och punktliga leveranser och leverera förstklassig service till kunderna med ett leende på läpparna.

Publiceringsdatum
2026-02-10

Dina arbetsuppgifter
Leverans av gods
Lastning och lossning
Ansvar för fordon och leveranser under arbetspasset

Vi söker dig som
Är ansvarstagande och pålitlig
Har B-körkort
Trivs med självständigt arbete
Kommunicerar på svenska eller engelska

Om tjänsten
Plats: Malmö
Omfattning: Extrajobb vid behov
Start: Enligt överenskommelse

Välkommen att skicka in din ansökan. Urval sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
STB Stockholm AB (org.nr 559162-9422), https://nextbemanning.se/

Arbetsplats
Next Bemanning

Jobbnummer
9733056

