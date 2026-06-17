Budbilschaufför
KM Transport & Fastighetsservice AB / Fordonsförarjobb / Härryda Visa alla fordonsförarjobb i Härryda
2026-06-17
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KM Transport och Fastighetsservice AB söker nu engagerade budbilschaufförer för:
Heltid – arbete på öarna Hönö, Öckerö och Björkö
Deltid – arbete i Kungälv
Båda tjänsterna utgår från Mölnlycke Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med distribution och leverans av gods till företag och privatpersoner. Arbetet kräver att du är serviceinriktad, ansvarstagande och punktlig.Kvalifikationer
B-körkort (krav)
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt engelska i tal.
Utdrag ur belastningsregistret utan anmärkningar
God lokalkännedom är meriterande
Erfarenhet av bud- eller transportarbete.
Vi erbjuder
Trygg anställning i ett växande företag
Trevlig arbetsmiljö
Möjlighet till både heltid och deltidSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till KM Transport och Fastighetsservice AB.
Vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan redan idag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
Mail
E-post: Stadosanering@hotmail.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KM Transport & Fastighetsservice AB
(org.nr 559314-9890)
Fibervägen 2 (visa karta
)
435 31 MÖLNLYCKE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bring Jobbnummer
9969111