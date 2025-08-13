Bud Förare

Pref. Bright Star Services AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2025-08-13


Publiceringsdatum
2025-08-13

Dina arbetsuppgifter
Hämta och leverera paket, mat eller andra varor till kunder via cykel eller elcykel
Hålla kontakt med kundtjänst vid behov
Säkerställa att leveranser sker i tid och med god service

Vi söker dig som:
Har god cykel vana och gillar att röra på dig
Är punktlig, ansvarsfull och serviceinriktad
Trivs med att jobba självständigt
Har god lokalkännedom (eller använder GPS med lätthet)

Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider
Möjlighet att arbeta utomhus och hålla dig i form
Trevligt och engagerat team

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: pref.brightstarservicesab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pref. Bright Star Services AB (org.nr 559235-9920)
Sibeliusgången 42 Lgh-1103 (visa karta)
164 72  KISTA

Arbetsplats
Pref Bright Star Services AB

Jobbnummer
9456858

