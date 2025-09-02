BT Region Blekinge
Om jobbet
Bastjänstgöring i Region Blekinge är en visstidsanställning på 12 månader med fokus på klinisk tjänstgöring.
Vi erbjuder 4 BT-tjänster.
BT-tjänstgöringen innehåller följande obligatoriska placeringar: primärvård, akut sjukvård och psykiatri.
Som BT-läkare kommer du att ha en individuell och strukturerad utbildningsplan samt få en egen huvudhandledare som följer dig genom din tjänstgöring. Du kommer också att delta på gemensamma utbildningar och seminarier tillsammans med andra BT-läkare och AT-läkare.
Vi följer Socialstyrelsens föreskrifter för BT.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Om dig
Vi söker dig som vill påbörja en BT i region Blekinge, har en legitimationsgrundande läkarutbildning från annat land än Sverige och inte har genomgått svensk allmäntjänstgöring (AT). För att kunna söka BT i Region Blekinge ska du ha erhållit svensk läkarlegitimation från Socialstyrelsen.
För denna tjänst krävs att du kan uttrycka dig väl i svensk språket, både tal och i skrift.
Det är meriterande med yrkeserfarenhet som underläkare både före och efter examen främst i Sverige och gärna i region Blekinge.
Vi ser BT som första steget i en framtida specialisttjänstgöring (ST) inom Region Blekinge.
Vi söker dig som har patienten i fokus, är ansvarstagande och trygg samt uppskattar ett välfungerande samarbete i team. Goda medicinska kunskaper samt insikt i när du behöver rådfråga kollegor, skapar patientsäkerhet och du tar tillvara på alla möjligheter till förbättring och utveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan till BT sker elektroniskt via vårt rekryteringsverktyg
Till ansökan ska följande ansökningshandlingar bifogas:
- Curriculum vitae på svenska
- Personligt brev
Samt i förekommande fall
- Intyg som styrker tjänstgöringstid inom hälso- och sjukvård (anställningsavtal styrker ej detta)
- Max två rekommendationsbrev som är högst ett år gamla.
Datum för intervjuer är torsdagen den 23 oktober 2025
BT-tjänsterna påbörjas 26 januari 2026. Senast 1 månad innan tillträde behöver bevis om läkarlegitimation kunna uppvisas.
Vi kommer att begära utdrag från Polismyndighetens belastningsregister och misstankeregistret för de som erbjuds anställning då arbetet innefattar bland annat vård av barn och unga samt psykiatrisk vård.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
