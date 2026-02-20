Brottsförebyggande specialist
Ekobrottsmyndigheten förebygger, upptäcker, avbryter, utreder och lagför ekonomiska brott. Våra 800 medarbetare har olika kompetenser och yrkesroller, såsom åklagare, poliser, ekobrottsutredare, administratörer och andra specialister, som alla arbetar tillsammans mot ekobrott. Det är vår unika styrka.
Vill du bli en av oss och delta i bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten? Vi söker nu dig som vill arbeta som brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten i Umeå. Hos oss får du möjlighet att tillsammans med engagerade och kvalificerade kollegor vara med och bidra till att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet samtidigt som du får goda möjligheter till egen utveckling.
Arbetsplats Att förebygga ekonomisk brottslighet är ett av Ekobrottsmyndighetens viktiga uppdrag. Genom att använda den kunskap vi har om ekonomisk brottslighet och dess orsaker, arbetar vi fram brottsförebyggande åtgärder som syftar till att minska den ekonomiska brottsligheten och dess skadeverkningar.
Det brottsförebyggande arbetet utgår från myndighetens brottsförebyggande strategi. Arbetet är inriktat på samverkan med andra myndigheter, kommuner, näringsliv och organisationer som har möjlighet att vidta brottsförebyggande åtgärder. Arbetet är även inriktat på att föreslå brottsförebyggande åtgärder i lagstiftning samt i tillsyns- och kontrollmiljöer.
Det brottsförebyggande kansliet består idag av 15 medarbetare varav 12 regionala brottsförebyggande specialister och kanslichef. BF-specialisterna är placerade på myndighetens verksamhetsorter i Umeå, Stockholm, Linköping, Göteborg och Malmö samt Uppsala. Placeringsort för denna tjänst är Umeå.
Arbetsuppgifter Som brottsförebyggande specialist deltar du i myndighetens operativa och strategiska brottsförebyggande uppdrag på regional och nationell nivå. Du kommer att ha ett nära samarbete med de övriga regionala brottsförebyggande specialisterna samt arbeta nära den polisoperativa enheten och brottsutredande kammarverksamheten på din placeringsort.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
delta i regionala och nationella samverkansgrupper med andra myndigheter och externa parter.
utifrån kunskap om brottsförebyggande arbete producera orsaksanalyser samt identifiera och driva brottsförebyggande åtgärder.
delta t ex i myndighetsgemensamma uppdrag samt föreläsa för myndigheter, regioner, kommuner och privata aktörer avseende hur de kan minska risken att utnyttjas för ekonomisk brottslighet.
besvara remisser rörande ny lagstiftning utifrån ett brottsförebyggande perspektiv.
Kvalifikationer Vi söker dig som har: högskoleexamen eller motsvarande högskoleutbildning inom t ex ekonomi, juridik, statsvetenskap, sociologi, kriminologi eller polisexamen
kunskap om brottsförebyggande arbete inom offentlig eller privat sektor förvärvad genom arbete under de senaste 5 åren
god förmåga att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk handling
erfarenhet och en god förmåga att driva utvecklingsarbete, leda och driva processer och skapa engagemang hos dina kollegor och samarbetspartners
god förmåga och vana att föreläsa och på andra sätt representera din arbetsgivare externt
god kommunikativ förmåga på svenska i tal och skrift
goda kunskaper i Microsoft Office-paketet och andra digitala verktyg.
Det är meriterande om du utöver ovan även har: kunskap om ekonomisk brottslighet och osund konkurrens från offentlig eller privat sektor
erfarenhet av att arbeta på brottsbekämpande myndighet eller på nationell/regional/kommunal nivå med brottsförebyggande frågor
erfarenhet av arbete på annan myndighet riktad mot brottslighet mot välfärdssystemen eller andra offentliga utbetalningar
erfarenhet av arbete mot arbetslivskriminalitet, för sund konkurrens och hållbar upphandling
erfarenhet av att praktiskt utreda, analysera och skriftligt sammanställa olika uppgifter
erfarenhet av att arbeta i lagstiftningsprocessen, t ex med remisser.Publiceringsdatum2026-02-20Dina personliga egenskaper
När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor. Vi söker dig som är en lagspelare som tar ansvar för helheten och verksamhetens bästa. Du är ansvarstagande, engagerad och prestigelös. Du arbetar strukturerat, noggrant och effektivt samt trivs i en utvecklingsorienterad miljö. Du är även analytisk och pedagogisk. Arbetsuppgifterna ställer krav på mycket god samarbetsförmåga och en positiv inställning till att samarbeta med olika yrkesgrupper såväl internt som externt.
För att lyckas i din roll på Ekobrottsmyndigheten vill och kan du arbeta i enlighet med myndighetens medarbetarpolicy, EBM-modellen.
Kontaktpersoner Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Frida Nohlås, biträdande enhetschef, tfn 010-562 94 68.
Fackliga företrädare för Saco-S är Henrik Lundin, tfn 010-562 91 72, för ST Karin Hallström Norberg, tfn 010-562 91 71 och för Polisförbundet Sofia Ask, tfn 010-563 87 10.
Information om anställningen Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning
Arbetsort: Umeå
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning tillämpas
På Ekobrottsmyndigheten jobbar vi med att utveckla våra medarbetares kompetens och erbjuder därför ett varierat utbildningsprogram. Det finns goda förutsättningar för kompetensutveckling, friskvård samt en bra balans mellan arbete och privatliv.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Då tjänsten är placerad i säkerhetsklass är svenskt medborgarskap ett krav och en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas.
Ansök Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 13 mars 2026. I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen Hälsingegatan 43, Box 6001, 102 31 Stockholm
