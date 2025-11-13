Brottsförebyggande samordnare
Mölndals kommun / Organisationsutvecklarjobb / Mölndal Visa alla organisationsutvecklarjobb i Mölndal
2025-11-13
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mölndals kommun i Mölndal
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Stadsledningsförvaltningen leder, styr och följer upp kommunens verksamhet. Förvaltningen består av sex avdelningar; juridik- och myndighetsstyrning, digitalisering- och IT, HR, ekonomi- och hållbarhetsstyrning, näringsliv samt kommunikation. Det brottsförebyggande arbetet drivs från enheten Samordning för hållbarhet i nära samarbete med kollegor i staden och externa aktörer. Här samarbetar du med engagerade kollegor som tillsammans vill utveckla verksamheten.Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
Du leder och utvecklar stadens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete med utgångspunkt i stadens styrdokument och vår samverkansöverenskommelse med Polisen. Tillsammans med kommunpolisen samordnar du det lokala brottsförebyggande rådet. I rollen tar du även fram lägesbilder och rapporter samt initierar och driver förbättringar utifrån dem. Du ansvarar även för att följa upp det arbete som bedrivs, samtidigt som du stödjer stadens verksamheter i deras systematiska brottsförebyggande arbete. I rollen ingår även att svara på remisser och enkäter samt att ta fram tjänsteskrivelser inom området.
Innehållet i tjänsten kan komma att utvecklas och förändras över tid utifrån vad som sker i vår omvärld och våra verksamheters behov. Trygghet är ett prioriterat område nationellt och så även i Mölndal. I samverkan med kunniga och engagerade kollegor får du här möjlighet att leda stadens arbete och göra skillnad för Mölndalsborna i deras vardag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen på minst kandidatnivå med tyngdpunkt på social hållbarhet, kriminologi eller liknande. Du har minst ett par års erfarenhet i en liknande roll och erfarenhet av samordning, utredning och projekt/processledning. Du har även dokumenterad kunskap inom brottsförebyggande arbete.
För att lyckas i uppdraget behöver du vara både analytisk och utvecklingsorienterad. Du behöver kunna identifiera och analysera kärnan i ett problem, föreslå lösningar och omsätta möjligheter i praktiken. Du är duktig på att arbeta tillsammans med andra för att nå uppsatta mål. Vidare är du kommunikativ med förmåga att anpassa din kommunikation utifrån situation och målgrupp.
Andra viktiga egenskaper hos den vi söker är förmåga att tänka strategiskt, långsiktigt, med ett brett perspektiv i frågorna samt en drivkraft att bidra till vår fortsatta utveckling inom området.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Hos oss finns möjlighet till flextid samt viss del distansarbete, utifrån vad arbetet och verksamheten medger.
Vill du vara med och driva och utveckla Mölndals brottsförebyggande arbete? -Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289724". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
(org.nr 212000-1363) Arbetsplats
Mölndals stad, Avdelningen för ekonomi- och hållbarhetsstyrning Kontakt
Tf Enhetschef
Erik Wässing erik.wassing@molndal.se 0707-690799 Jobbnummer
9604265