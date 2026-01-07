Brevbärare på heltid sökes till Borås!
2026-01-07
Är du en noggrann person som trivs med att arbeta självständigt? Då kan detta vara rätt jobb för dig!
Vi söker nu brevbärare på heltid till vår kund i Borås. Som brevbärare ansvarar du för att sortera och dela ut brev, tidningar och mindre paket enligt en förutbestämd rutt.
Du kommer att vara anställd som konsult via StudentConsulting, men arbeta ute hos vår kund.
Arbetstiderna är förlagda måndag till fredag på dagtid.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är noggrann, stresstålig, serviceinriktad samt har god teknisk förståelse. Du har körvana samt en god lokalkännedom i Borås. Vidare klarar du av att arbeta självständigt i ett högt och tidsanpassat tempo utan problem. Då bilkörning är en naturlig del av arbetet är B-körkort är ett krav.
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Tidigare erfarenhet som brevbärare eller av logistik-/transportarbete är meriterande, men inget krav.
Krav:
• B-körkort och god vana bakom ratten.
• Talar och skriver svenska obehindrat

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
503 37 BORÅS Körkort
Arbetsplats
StudentConsulting
StudentConsulting Kontakt
Kontakt
Alice Johannesson
boras@studentconsulting.com
