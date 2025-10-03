Bredbandsadministratör
2025-10-03
Testa Vilhelmina - bo gratis när du flyttar hit för att jobba
Bor du inte i Vilhelmina kommun idag? Inga problem! Om du får anställning hos oss kan du under tre månader bo kostnadsfritt i ett möblerat rum i kommunens tidigare elevhem i tätorten Vilhelmina. Om du får anställning i någon av våra fjälldalar så kan du under tre månader få subventionerad hyra. Du får en god start som Vilhelminabo och kan under denna tid leta efter ditt permanenta hem. Läs mer genom att klicka https://www.vilhelmina.se/inflyttare/testa-vilhelmina/
och fråga rekryterande chef om denna möjlighet att testa Vilhelmina.
Är du den vi söker?
Vilhelmina kommun ligger i framkant när det gäller bredbandsutbyggnad.
Vi äger vårt eget nät - VilNet - där en mängd tjänsteleverantörer redan är anslutna, och fler ska det bli. Med fiber i snart varje hörn av landets nionde största kommun kan vi stolt säga att vi levererar bredband i världsklass.
Vi har byggt fibernät i 25 år tillsammans med lokala entreprenörer och idag består nätet av 40 noder, 400 switchar/routrar och hundratals kundanslutningar. Vår arbetsgrupp tar emot förfrågningar, projekterar, dokumenterar och ser till att kunderna får stabil uppkoppling - medan grävning, fiberhängning och större entreprenadarbeten görs via avtalade partners.
Vem är du?
Du gillar att lösa problem och har koll på fibernät från svets till system. Du jobbar lika bra i team som på egen hand och får ett lyckorus när en kunds switch börjar blinka. Du kan hålla huvudet kallt när flera parter kräver hjälp samtidigt, och du trivs bakom ratten även på vinterväg.
B-körkort krävs (tungt släp är ett plus).
Du är kommunikativ, prestigelös och dokumenterar utan gnäll.
Du klarar säkerhetsprövning.
Meriterande: erfarenhet av Digpro, LOU, inköp, Robust fiber, BasU/BasP, samt praktisk fibersvetsning och dokumentation.
Vad ska du göra?
Som bredbandsadministratör blir du en nyckelspelare i vårt nät. Du planerar insatser, leder arbetet i veckoplaneringar och ser till att 300 mil fiberkabel, hundratals switchar och massor av dokumentation är i toppskick.
Du hanterar ärenden i våra system, fakturor och Ledningskollen.
Du utvärderar nya tekniska lösningar och smarta arbetsmetoder, och du fastnar inte bara i dagens problem - du tar med framtida behov och möjligheter i dina beräkningar, ser vad som är på gång och läser in dig på allt som kan vara relevant de kommande 3-5 åren. När det gäller bidragsansökningar har du koll på detaljerna och använder dem för att skapa nya möjligheter för verksamheten. Här får du både utrymme att testa idéer och chans att påverka utvecklingen - samtidigt som du själv utvecklas på vägen.
Välkommen till ett jobb där du gör verklig skillnad.
Som bredbandsadministratör är du både problemlösare, planerare och kundkontakt - du ser till att nätet fungerar idag och utvecklas för framtiden. Du blir en del av ett team som är lika prestigelöst som engagerat, där vi löser utmaningar tillsammans och alltid har kundens upplevelse i fokus. Rollen ger dig variation: ena dagen projektplanering och systemadministration, nästa dag fältbesök ute i kommunen där du får se resultatet av ditt arbete i verkligheten.
Nyfiken på rollen eller vill höra mer om vad jobbet innebär? Kontakta Jonas Örnberg, IT-chef, via mejl - jonas.ornberg@vilhelmina.se
eller ring 0940-14037
Bli en del av ett uppdrag som är ett skolboksexempel på internt och externt samarbete och för en uppkopplad resa för våra kommunmedborgare.
Om Vilhelmina
Vilhelmina kan beskrivas som ett 5-minuterssamhälle. Det må ligga en bit från större städer, men väl på plats finns det mesta inom räckhåll. På fem minuter kan du i tätorterna Vilhelmina, Saxnäs och Dikanäs, där vi har kommunal verksamhet, hämta barnen från förskolan, gå till jobbet, gymma efter jobbet eller ta skidorna/löparskorna i elljusspåren, och äta på någon av orternas caféer och restauranger. I fjällen finns anläggningar som både har öppet under turistsäsongerna och året runt, och dessutom närhet till några av de större skidbackarna som finns i Kittelfjäll och Klimpfjäll. Vilhelmina kommun är en vidsträckt kommun med närhet till härliga fjäll, lummiga skogar och vackra sjölandskap. Vi har en vacker natur som bjuder in till utevistelse året om - och kanske är det just det vi är mest kända för.
Läs mer om vårt Vilhelmina här https://www.vilhelmina.se/inflyttare/
Vilhelmina kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och som ger alla samma möjligheter med vilja, mod och glädje. Som samisk förvaltningskommun ser vi att kunskaper i samiska och samisk kultur kan vara meriterande.
I Vilhelmina kommun kan du kombinera din ordinarie tjänst med en deltidsanställning som brandman. Kontakta räddningstjänsten för mer information kring arbetet som deltidsbrandman.
