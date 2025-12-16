Breakfast & Banquet Crew
2025-12-16
About Clarion Hotel: Clarion Hotel® is not just a hotel chain; it's an immersive experience that combines Scandinavian hospitality with a touch of premium. Our team members are not merely employees; they are an integral part of the Clarion experience. We pride ourselves on delivering on personality, passion, and we always strive for perfection. Join us in shaping the future of hospitality!
Clarion Hotel® is part of Strawberry.
Clarion Hotel Grand Östersund ligger mitt i stadens puls med gångavstånd till allt.
Vi erbjuder 197 rum. 11 mötesrum, relax med pool och bastu samt bar och brasserie NÒR, vi är mer än ett hotell - vi är en upplevelse och du blir en viktig del av den!
Vårt team präglas av personlighet, passion och en stark vilja att överträffa gästernas förväntningar.
Ditt ansvarsområde:
Som vår Breakfast Waiter är du hjärtat i våra gästers morgonupplevelse - den första strålen av solsken på dagen! Du möter våra gäster med ett genuint leende och en smittande energi, och ser till att varje frukost blir en oförglömlig start på dagen. Med ett skarpt öga för detaljer och en känsla för tempo skapar du en varm, välkomnande och inspirerande atmosfär där varje gäst känner sig sedd och omhändertagen.
Dina huvudsakliga uppgifter, med en touch av Clarion-magi:
• Leverera enastående service: Aktivt möta och interagera med våra gäster för att säkerställa en personlig, hjärtlig och professionell service som sätter guldkant på deras morgon. Du skapar de där små, men betydelsefulla, ögonblicken!
• Ansvara för frukostbuffén: Säkerställa att vår frukostbuffé alltid är riklig, inbjudande och håller högsta kvalitet under hela serveringen. Du ser till att varje rätt presenteras med kärlek och att det aldrig saknas något.
• Upprätthålla en skinande miljö: Ansvara för att frukostmatsal och serveringsytor alltid är skinande rena och organiserade. En ren och vacker miljö är en del av upplevelsen!
• Bidra till teamets framgång: Samarbeta tätt med dina fantastiska kollegor i frukostteamet och övriga delar av hotellet för att skapa ett smidigt flöde och en härlig arbetsplats.
• Vi blir extra glada om du även har med dig:
• * Erfarenhet från gästnäringen: Har du tidigare arbetat inom frukostservering, café, restaurang eller hotell? Denna bakgrund är en stor fördel för att snabbt komma in i rollen och förstå våra gästers behov.
• * Ett naturligt servicetänk: Du har en medfödd förmåga att se vad gästen behöver och agera proaktivt. Med ett positivt och lösningsorienterat förhållningssätt förvandlar du varje utmaning till en möjlighet att glädja!
• * Förmåga att hantera högt tempo: Du trivs med att arbeta strukturerat och effektivt, även när klockan är tidig och tempot är högt. Du håller huvudet kallt och levererar med precision!
• * Kunskap om livsmedelshygien: Erfarenhet av livsmedelshygien och egenkontroll är ett stort plus. Det visar att du värdesätter våra gästers välbefinnande och säkerhet lika mycket som vi gör!
Varför bli en del av Clarion & Strawberry?
Hos oss på Clarion blir du en del av ett varumärke som kombinerar det bästa från urban stil och högsta kvalitet. Ett engagemang som även sträcker sig till vårt arbetsteam. Här kan läsa vad du kommer att kunna åtnjuta:
• En inspirerande arbetsmiljö med högt tempo där dina insatser kommer att värdesättas
• Möjligheter att avancera och utvecklas inom den dynamiska Strawberry-koncernen
• Personalrabatter och särskilda vän- & familjepriser i våra 200+ hotell
• Fyra fria hotellnätter varje år
• 25 % rabatt på mat och dryck vid våra restauranger och barer
• Exklusiva priserbjudanden på kundupplevelser, resor, shopping och mycket mer
Detta är en tillsvidare anställning på 70%, (vi tillämpar provanställning) med startdatum och lön enligt överenskommelse.
Tjänsten omfattar tidiga morgnar inklusive arbete på helger. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Choice Commercial Services AB
(org.nr 556106-6050) Arbetsplats
Clarion Hotel Grand Östersund Jobbnummer
9646970