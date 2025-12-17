Brattåsskolan söker elevassistent
Mölndals kommun / Barnskötarjobb / Mölndal Visa alla barnskötarjobb i Mölndal
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Brattåsskolan är en pedagogisk enhet i östra Kållered för elever i åk F-3. Enheten ligger i Kållered centrum och det tar ca 15 min med tågpendeln från både Göteborgs C och Kungsbacka station. Vi satsar lite extra på rastaktiviteter och rörelse, så vi hoppas att du tycker detta är viktigt.
Vi är en engagerad och positiv personalgrupp, som arbetar med eleverna i fokus utifrån ett salutogent förhållningssätt där vi utgår från elevernas kompetens och starka sidor. Brattåsskolan har hög andel utbildade pedagoger, men hos oss är alla lika viktiga oavsett utbildningsbakgrund. Det är hur du interagerar med elever, vårdnadshavare och alla trevliga kollegor som är det viktiga! Så det finns alla möjligheter för dig som vill vara med och påverka verksamheten tillsammans med vår duktiga personal. Tveka inte att söka om du är en lagspelare och vill vara en del av vårt härliga gäng!
I Mölndals stads skolförvaltning arbetar vi varje dag för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elevers utveckling och livslånga lärande. Med cirka 2 000 engagerade medarbetare och 12 000 barn och elever i våra verksamheter är vi Mölndals största förvaltning - och ett nav för framtidens utbildning. Här blir du en del av en nyfiken, modig och lösningsfokuserad organisation där nytänkande uppmuntras och barnets bästa alltid går först.Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
* Arbeta tillsammans med elev med NPF - enskilt och i grupp på skoltid
* Finnas som ett stöd för eleven under raster
* Arbeta på fritidshem på eftermiddagen
* Samverka med kollegor under skoldagen och på fritidstidKvalifikationer
* Relationsskapande
* Tydligt och gränssättande bemötande med värme och omsorg med eleven
* Flexibel
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Mölndals stad, Skolförvaltningen Kontakt
rektor
Lena Törning lena.torning@molndal.se 0313151391 Jobbnummer
