Brandskyddstekniker
Anticimex AB / Säkerhetsjobb / Uppsala Visa alla säkerhetsjobb i Uppsala
2026-02-02
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Anticimex AB i Uppsala
Att ta ansvar för människors trygghet, hälsa och livskvalitet är kärnan i Anticimex hållbarhetsarbete. I över 20 år har vi stöttat både företag och organisationer i att utveckla ett systematiskt och modernt brandskyddsarbete. Nu växer vi och söker fler brandskyddstekniker som vill spela en viktig roll i vårt förebyggande brandskyddsarbete. Hos Anticimex får du ett varierat och utvecklande arbete där du möter människor, bygger relationer och gör verklig skillnad varje dag.
Vad du gör Anticimex brandskyddstekniker arbetar primärt med förebyggande brandskyddsarbete och utbildningar för våra företagskunder. Genom gott beteende och service i hög klass skapar de relation med kunderna samtidigt som deras expertis och professionalism inom brandskyddsarbete löser kundernas problem och är mycket uppskattat.
Tillsammans utbyter våra medarbetare erfarenheter och kunskap för att hela tiden bli ännu bättre. Även om du som brandskyddstekniker spenderar mycket tid ute hos kunderna, så ingår också visst kontorsarbete i form av dokumentering och protokoll samt även bilkörning.
Som brandskyddstekniker kommer du främst att jobba med:
Utbildningar för våra kunder
Kartläggningar, kontroller och riskbedömningar
Behovsanpassade brandskyddslösningar och dokumentation
Löpande service, montering och kontroll av utrustning
Läs mer om Brandskydd på Anticimex här: https://karriar.anticimex.se/departments/brandskydd
Vad du får På Anticimex värnar vi om varandra, våra kunder, miljön och samhället. Anticimex är ett värderingsstyrt bolag där våra medarbetare prioriteras genom att erbjudas utbildning och personlig utveckling i vår strävan att ständigt bli bättre. Hos Anticimex får alla chansen till att bli riktigt bra på det som de gillar att göra. Du erbjuds därför:
En stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till personlig utveckling
Löpande intern utbildning och möjlighet till specialisering
Frihet att ta eget ansvar och möjlighet att påverka
Engagerat ledarskap och kunskapsutbyte
Tjänstepension, friskvårdsbidrag och förmånspaket från Benifex
Se mer om oss här: https://www.youtube.com/watch?v=GKiW0HRy1o4
Vem du är För att trivas som brandskyddstekniker uppskattar du kundrelationer och personliga möten. Du besöker stora och små företag för att tillsammans med kunden strukturera upp och förvalta deras brandskyddsarbete. Du är trygg med att stå i centrum, är nyfiken och strukturerad samt motiveras av att leverera en service på hög nivå.
Vi ser det som meriterande om du har en utbildning som brandman enligt MSB:s krav eller examen från SMO.
Vi tror även att du:
har intresse för, och gärna erfarenhet av, förebyggande brandskyddsarbete
har erfarenhet av att hålla i utbildningar
har datorvana och kan Office-paketet
har körkort B
gärna talar fler språk än svenska och engelska
Bra att veta
Vi tillämpar provanställning om sex månader på samtliga tjänster
Du utgår hemifrån eller från kontoret
Kontoren ligger i Uppsala och Västerås
Vi använder urvalstester i vår rekryteringsprocess
Vill du vara med och göra skillnad? Varmt välkommen med din ansökan! Vi hanterar ansökningar, urval och intervjuer fortlöpande, så vänta inte med din ansökan. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
De frågor du får besvara när du skickar in din ansökan kommer tillsammans med ditt CV att ligga till grund för det första urvalet vi gör. I vissa av våra rekryteringar använder vi oss även av ett urvalstest (personlighetstest). Läs mer om rättvis rekrytering här.
Om vi utifrån din ansökan bedömer att du skulle passa bra i rollen kommer vi att kontakta dig för en avstämning. Om du denna gång inte anses rätt för rollen, så kommer du självklart också att få återkoppling från oss.
Vi vill att vår arbetsplats ska vara en spegling av samhället och eftersträvar mångfald, därför uppmanar vi alla kvalificerade kandidater att söka tjänsten. Välkommen till Anticimex! Så ansöker du
