Brandskyddsansvarig på Connecting Stockholm!
Om Connecting Stockholm
Som ansvariga för Stockholms tunnelbana driver vi en samhällsbärande verksamhet där säkerhet, tillgänglighet och punktlighet står i centrum. Vi kombinerar erfarenhet och nytänkande för att skapa en tunnelbana som är trygg idag och hållbar för framtiden.
Men vårt uppdrag handlar om mer än trafik - det handlar om människor, ansvar och tillit.
Hos oss är kulturen lika viktig som uppdraget. Vi tror på samarbetets kraft, på relationer som bygger förtroende och på ett ledarskap som präglas av professionalism, hjärta och engagemang.
Vi drivs av utveckling - både av vår verksamhet och våra medarbetare. Hos oss får du möjlighet att växa, påverka och vara med och forma framtidens kollektivtrafik - tillsammans med oss.
Om rollen
Som Brandskyddsansvarig blir du en nyckelperson i vårt säkerhetsarbete. Du ansvarar för att driva, samordna och utveckla vårt systematiska brandskyddsarbete (SBA) i en komplex och samhällsviktig miljö. Rollen innebär både strategiskt och operativt arbete, med fokus på att säkerställa att våra anläggningar, stationer och verksamheter uppfyller gällande lagar, föreskrifter och interna riktlinjer. Du har ett tätt samarbete med avdelningens brandsäkerhetsspecialist.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Utveckla och implementera långsiktiga strategier för brandskydd.
• Samordna SBA och följa upp rutiner, kontroller och dokumentation.
• Genomföra riskanalyser och bidra i projekt kopplat till säkerhet och brandskydd.
• Utbilda och informera organisationen om brandskydd och säkerhetsrutiner.
• Bevaka lagändringar och driva förbättringsinitiativ inom området.
Kvalifikationer
• Relevant utbildning, minst ha utbildning som brandskyddskoordinator eller motsvarande samt ha tre års erfarenhet.
• Erfarenhet av systematiskt brandskyddsarbete, gärna i större organisationer eller komplexa miljöer.
• Kunskap om lagstiftning inom brandskydd, brandfarlig vara och ADR är meriterande.
• Förmåga att arbeta både strategiskt och operativt, med god samarbetsförmåga och kommunikativa färdigheter.
Du är strukturerad, lösningsorienterad och har ett genuint intresse för säkerhet och riskhantering.
Vi söker dig som har:
• Förmåga att driva projekt och skapa engagemang kring säkerhetsfrågor.
• God analytisk förmåga och vana att arbeta med riskbedömningar.
• Erfarenhet av att utbilda och informera olika målgrupper.
Meriterande
• Erfarenhet från transport eller infrastruktursektorn.
• Certifiering som Brandskyddsledare eller liknande.
Övrig information
• Anställningsform tillsvidare med 6 månaders provanställning
• Omfattning :Heltid 100%
• Startdatum: tillträde enligt överenskommelse
• Placering Centrala Stockholm
• Anställningen omfattas av kollektivavtal och erbjuder flera förmåner som till exempel SL-kort, friskvårdsbidrag, lunchförmån och rabatterade försäkringar.
Om ansökningsprocessen
Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering och strävar efter en rättvis och inkluderande process. Som en del av urvalet kan vi använda urvalsfrågor och arbetspsykologiska tester för att säkerställa en objektiv bedömning av kompetens och potential. Referenstagning och eventuell bakgrundskontroll kan också komma att genomföras innan beslut om anställning fattas
Så ansöker du
Omfattning
