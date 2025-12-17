Brandsäkerhetsingenjör
Academic Work Sweden AB / Elektronikjobb / Karlskrona Visa alla elektronikjobb i Karlskrona
2025-12-17
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Nybro
eller i hela Sverige
Vår klient, en pionjär inom säkerhetsteknik, erbjuder en unik möjlighet att arbeta med avancerade system och farkoster. Ditt arbete kommer att ha en central roll i att säkerställa att slutanvändare kan lita på produkter som är säkra från grunden, i ett team som ständigt strävar efter innovation.
OM TJÄNSTEN
Som Brandsäkerhetsingenjör kommer du att arbeta i team med andra säkerhetsingenjörer för att säkerställa att system och farkoster uppfyller höga säkerhetsstandarder. Rollen innebär att proaktivt identifiera och minimera brandrisker i tidiga utvecklingsskeden, samt att bidra till design av förebyggande lösningar och materialval. Du kommer att vara en nyckelperson i att leverera säkra produkter till slutanvändare. Det är ett konsultuppdrag med startdatum 2026-02-01 och slutdatum 2026-07-31.
Du erbjuds
Möjlighet att arbeta i en central roll med stort eget ansvar i spännande utvecklings- och supportprojekt. Du blir del av ett engagerat team som aktivt utvecklar avdelningens förmågor och får nära samarbete med både interna och externa parter.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-17Dina arbetsuppgifter
Arbetet omfattar holistiskt brandskydd, passiva och aktiva brandskyddsåtgärder, design av brandförebyggande lösningar och materialval. Fokus ligger på att förebygga olyckor och säkerställa en trygg slutprodukt för kundens slutanvändare.
• Planering och ledning av brandskyddsteknisk projektering och brandsäkerhetsarbete i utvecklingsprojekt
• Tolkning och tillämpning av relevanta myndighetskrav
• Formulering och allokering av brandsäkerhetskrav på tekniska system för att reducera eller eliminera risk
• Granskning och riskanalys av konstruktionslösningar i komplexa system under tidigt skede i utveckling
• Kontakt med nationella och internationella kunder för att presentera analyser, säkerhetsrisker och resultat
• Representera området brandsäkerhet i projekten och vara ledande och rådgivande i frågor
• Framtagning av brandskyddsteknisk dokumentation
VI SÖKER DIG SOM
• Civil- eller högskoleingenjör med inriktning mot brand eller risk
• Erfarenhet inom riskhantering och riskbedömning
• God analytisk förmåga
• God kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i både tal och skrift
• Lösningsorienterad med gediget intresse för människor och teknik
• God förmåga att planera, organisera och dokumentera arbete på både kort och lång sikt
• Förmåga att tillämpa kompetens på komplexa tekniska system
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av arbete med brandsäkerhetslösningar inom relevant industri (skeppsbyggnads-, bil-, flyg-, kärnkrafts- eller olje- och gasindustrier)
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116368". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9648459