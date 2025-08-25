Brandman Kalmar
2025-08-25
Räddningstjänsten Sydost är från och med 2023-01-01 ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten för cirka 180 000 invånare i Borgholms, Emmaboda, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamns och Torsås kommuner.
Här arbetar 560 medarbetare varav 370 är RIB-anställda. Vår verksamhet utgår från 22 RIB- stationer och fyra heltidsstationer. Vårt uppdrag är i huvudsak att bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, samt egendom och miljö. Vårt arbete styrs från den politiska direktionen, som beslutar om budget, mål och principiella myndighetsärenden. Vår värdegrund tar avstamp i våra invånare, oss som arbetsgivare, samt våra medarbetare.
Nu söker vi brandmän till oss på Räddningstjänsten Sydost!Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Att arbeta som brandman
Som brandman arbetar du med att avhjälpa den skada som inträffat. Det kan innebära många olika typer av insatser som släckning av bränder, räddningsinsatser och sanering vid kem och trafikolyckor, livräddning vid drunkningstillbud med mera. Du kommer också att arbeta med förebyggande brandskydd, utbildning och projekt på olika sätt.
Olika tempon
Under ett arbetspass ställs du inför arbetsuppgifter som kräver olika arbetstempon. När larmet går gäller det att reagera snabbt och kunna fokusera 100 % på din uppgift. Övrig arbetstid går åt till övningar, förebyggande arbete, underhåll av utrustning, fysisk träning med mera.
Människor, lagarbete & rörelse
Brandmannayrket är ett spännande, givande och mångsidigt jobb. Du kommer i kontakt med människor i olika situationer, arbetar tillsammans med kollegor i ett lag och får röra på dig mycket. Du måste därför vara intresserad av och duktig på att handskas med människor och kunna samarbeta. Dessutom ställer arbetet fysiska krav på dig, vilket underhålls genom träning och övning.
Arbetstider
Eftersom vår heltidsstation är bemannad hela dygnet arbetar du oftast skifttjänstgöring, men ibland kan olika projektarbeten eller andra uppgifter göra att du arbetar dagtid. Du arbetar dagar, nätter och helger vilket innebär att du måste kunna anpassa dig efter olika arbetstider.
Utvecklingsmöjligheter
När du har arbetat några år som brandman kan du ofta specialisera dig inom fler funktionsområden som andningsskydd, radio/tele med mera. Du kan dessutom få möjligheten att vidareutbilda dig inom räddningsledning och tillsyn på någon av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps skolor.
Vi vill ha mångfald
Räddningstjänsten Sydost arbetar långsiktigt med rekrytering av brandmän. Vi strävar efter att bättre kunna spegla samhället i stort varför vi gärna ser kvinnliga sökande och sökande med annan etnisk bakgrund.
Våra anställningskrav vid heltidsanställning
För att vi ska kunna anställa dig som brandman bör du ha genomgått Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 2 åriga utbildning Skydd mot olyckor eller motsvarande utbildning som vi bedömer är likvärdig, och uppfyller våra anställningskrav.
Exempel på utbildning är genomförd GRIB utbildning tillsammans med erfarenhet av operativ räddningstjänst.Kvalifikationer
* Godkänd och genomförd SMO alt, GRIB tillsammans med erfarenhet av operativ räddningstjänst eller äldre utbildning som vi bedömer är likvärdig.
* Erfarenhet från operativ tjänstgöring i utryckningsstyrka på heltid. Anställning på vikariat som pågått under minst tre månaders tid eller tillsvidareanställning på heltid under de senaste 12 månaderna från annonsdatum.
* God samarbetsförmåga.
* Du är engagerad och ansvarstagande.
* Uppfylla kraven för AFS 2023:13, 14 kap Rök och kemdykning samt AFS 2023:15 Medicinska kontroller i arbetslivet.
* Körkort minst BC.
* Simkunnig (lägst svenska livräddningssällskapets steg 1/badvakt alternativt guldbojen).
Meriterande:
* Godkänd utbildning, SMO.
* Övriga godkända MSB-utbildningar.
* Erfarenhet från arbete på annan heltidsstation.
Intyg:
Dessa intyg ska bifogas till ansökan:
* Godkänt rullbandstest, hastighet 5,6 km/h, max två månader gammalt från sista ansökningsdagen.
* Godkänt intyg på guldbojen, max två år gammalt från sista ansökningsdagen.
* Körkort, minst BC.
* Intyg från genomförd utbildning, SMO/GRIB eller likställd utbildning.
* Intyg från annan arbetsgivare inom räddningstjänst.
ÖVRIGT
* Placeringsort är i Kalmar. Vi söker även 4 brandmän till vår station i Oskarshamn, och 1 brandman till vår station i Nybro.
* Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
* Efter en urvalsgenomgång kommer en del gå vidare till en testdag i början av oktober.
* Tillträde enligt överenskommelse, dock tidigast 251101. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273606". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Räddningstjänsten Sydost
(org.nr 222000-3301) Arbetsplats
Räddningstjänsten Sydost Kontakt
Stationschef Kalmar
Ola Westerlind ola.westerlind@rtso.se Jobbnummer
9472955