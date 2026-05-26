Brandinspektör/tekniker
2026-05-26
Storumans kommun är en till ytan stor kommun i Södra Lappland. Här bor cirka 5 500 personer, drygt hälften av dessa i tätortsområdena Storuman/Stensele och Tärnaby/Hemavan. För den som tycker om att leva aktivt och nära naturen finns ett fantastiskt utbud, sommar som vinter. Tänk dig att glida fram i ett välpreparerat skidspår i det magiska vinterljuset, en spegelblank fjällsjö en sommarkväll när solen aldrig vill gå ned, en myr i en glänta i skogen som lyser som guld av alla mogna hjortron eller en nykokt kopp kaffe i en solgrop i april. Allt detta och mer är upplevelser som finns tillgängliga i vår närmiljö. Vår kommun är inte bara ett ställe att bo på, utan en plats där du kan leva ett härligt liv. Storumans kommun är en samisk förvaltningskommun och vi värderar kunskaper i samiska språket och kulturen.
ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som vill arbeta som brandinspektör/tekniker på räddningstjänsten i Storuman. Du kommer att ingå i en operativ beredskapsroll. Uppdraget är ett dynamiskt arbete. Storuman är en liten kommun vilket bidrar till flexibla arbetsuppgifter. Du handhar omvärldsbevakning och implementering av nya arbetssätt och metoder för räddningstjänstens måluppfyllelse inom området.
Övningsplanering, utbildning, tillsyn och materialinköp.
Rådgivning och information till allmänheten.
Underhåll av verksamhetens fordon samt materialinköp.
Hantera IT-system. (Personsökare, larm, Rakel, WMA, Daedalos m.m.)
Ansvar för verksamhetens skyddsutrustning (andningsskydd, fallskydd, personlig utrustning m.m.).
KVALIFIKATIONER
Krav: Körkort B och C. Utbildad brandman. Godkänt tjänstbarhetsintyg för arbete inom räddningstjänst och bor inom 5 minuter från huvudstationen i Storuman. Du har god förmåga att utrycka dig på svenska i tal och skrift. Du har lätt för att lyssna och anpassa dig för att kommunicera så att dina budskap når fram på rätt sätt, både till privatpersoner och myndigheter. Du har ett strukturerat tillvägagångssätt och förmåga att se helheter. Du organiserar dina arbetsuppgifter självständigt och ser till att driva ärenden framåt. Du har kunskaper om tekniska hjälpmedel som är kopplade till räddningstjänstens verksamhet (Rakel/Daedalos/Office365 m.m.).
Meriterande: Befälsutbildning. Övriga utbildningar som är kopplade till räddningstjänstens verksamhet.
En anställning hos Räddningstjänsten kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras innan beslut om anställning. Med en anställning kommer du att krigsplaceras på Räddningstjänsten i Storuman. Vi ser positivt på lokal förankring. Beroende på din bakgrund och personlighet kan vi anpassa tjänstens omfattning och inriktning.
ÖVRIGT
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vi ser därför fram emot att få din ansökan så snart som möjligt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Sista dag att ansöka är 2026-06-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319762".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Storumans kommun
http://www.storuman.se
923 81 STORUMAN
För detta jobb krävs körkort.
Fackliga företrädare 0951-140 00
