Brandinspektör
Arvidsjaurs kommun, Central verksamhet / Säkerhetsjobb / Arvidsjaur Visa alla säkerhetsjobb i Arvidsjaur
2026-08-03
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Natursköna Arvidsjaur ligger mitt i landskapet Lappland ca 90 mil norr om Stockholm och 11 mil söder om polcirkeln. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen tack vare vår flygplats. Med ett brett utbud av fritidsaktiviteter, en välkomnande attityd och naturen inpå knuten är Arvidsjaur en plats där det är enkelt att trivas. Näringslivet kännetecknas av besöksnäring och handel, träförädling, fordonstestverksamheter, rennäring och offentlig sektor.
I Arvidsjaur erbjuder vi både trygghet och enkelhet i vardagen – allt finns nära. Oavsett var i kommunen du väljer att bosätta dig kan Arvidsjaur erbjuda goda levnadsvillkor och bra möjligheter till ett attraktivt boende. Vill du veta mer om hur det är att leva och bo i Arvidsjaur? Besök flyttatillarvidsjaur.se!
Arvidsjaurs kommun som arbetsgivare erbjuder en utvecklande arbetsmiljö. Att arbeta hos oss innebär att arbeta efter kommunens gemensamma värdegrund där ledorden är: Glädje, respekt och professionalitet.
Eftersom Árviesjávrrie tillhör det samiska förvaltningsområdet välkomnar vi sökanden med kunskaper i samiskt språk och kultur. Vi har behov av samisktalande personal inom vissa sektorer och samiska kan därför vara meriterande vid vissa tjänstetillsättningar.
Som medarbetare hos Arvidsjaurs kommun kan du komma att behöva använda din privata telefon för exempelvis inloggning i verksamhetssystem.
Välkommen med din ansökan!
Vi har aktivt valt placering av våra annonser och kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag undanbedes.
1 plats(er).
Räddningstjänsten i Arvidsjaur kommun består av två brandstationer och ett räddningsvärn. Vi är drygt 50 medarbetare varav 3 är heltidsanställda, 37 deltidsanställda och 8 frivilliga brandmän.
Nu söker vi en heltidsanställd brandinspektör.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
I uppdraget som brandinspektör ingår uppgifter i både den operativa verksamheten och i det förebyggande arbetet. Primärt handlar det om det förebyggande arbetet samt att ingå i vår beredskap. Det kan även handla om exempelvis tillsyner och tillståndshantering. Du kommer att vara delaktig i att utveckla verksamhetens arbetssätt och arbetsmetoder, både internt och i RSR10. Vi erbjuder dig ett arbete i en framåtsträvande verksamhet med höga målsättningar. Du får möjlighet att arbeta i en roll som kommer att utveckla både räddningstjänsten och dig personligen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lägst RIB-utbildning och tillsyn A samt erfarenhet av tillsynsarbete. Du ska ha körkort, lägst B. Hög administrativ förmåga samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Det är meriterande om du:
• Har räddningsledare A eller B
• Har tillsyn B alternativt förebyggande 1 och 2.
• Har erfarenhet som instruktör vid utbildningar.
Som person är du ansvarstagande, har god administrativ förmåga samt är drivande och handlingskraftig. Du kommer ingå i en liten arbetsgrupp vilket ställer stora krav på god samarbetsförmåga. Verksamheten är mycket omväxlande, vilket innebär att du måste vara flexibel och kunna ställa om din planering med kort varsel.Anställningsvillkor
Tjänsten är på heltid och tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas.
I tjänsten ingår beredskap.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C2026/122". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arvidsjaurs Kommun
(org.nr 212000-2650)
Arvidsjaur (visa karta
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933 81 ARVIDSJAUR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arvidsjaurs kommun, Central verksamhet Kontakt
Räddningschef
Magnus Öhman magnus.ohman@arvidsjaur.se +46730280720 Jobbnummer
10019241