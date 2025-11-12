Brand och säkerhetstekniker
Vi söker dig som har erfarenhet inom brandskydd och vill ta nästa steg i karriären och börja en ny resa på ett spännande och expansivt företag med en mycket blandad kundbas.I den här rollen blir du en nyckelperson i ett team med specialister inom fastighetsteknik och förvaltning. Du kommer att kombinera praktiskt arbete med ansvar för planering och struktur samtidigt som du får en ledande funktion för brandskyddsfrågor. Här får du möjlighet att ta ett samordnande ansvar för det dagliga arbetet, stötta kollegor och bidra aktivt till företagets och kundens fortsatta utveckling.
Arbetsuppgifter
* Utföra service, kontroller och underhåll av brandskyddsutrustning (t.ex. brandsläckare, brandluckor, rökluckor, systematiskt brandskyddsarbete)
* Planera och samordna uppdrag och strategi för utförande av brandskyddsrelaterade frågor
* Vara ett stöd och en vägledande resurs för övriga tekniker i uppdrag mot fastighetsägare och verksamhet
* Samarbeta nära driftledare och operativ chef i det dagliga ledningsarbetetPubliceringsdatum2025-11-12KvalifikationerKvalifikationer
* Minst 4 års erfarenhet som brandtekniker eller servicetekniker inom brandskydd
* God kännedom om brandskyddsfrågor och brandskyddsrelaterad utrustning
* B-körkort
* Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
* God vana i att arbeta i ärendehanteringssystem med höga krav på rapportering och kvalitet
Meriterande: Erfarenhet av planering eller samordnande funktion Tidigare erfarenhet av kundkontakt eller kundansvar
Personliga egenskaper Vi söker dig som är självgående, noggrann och strukturerad men också prestigelös och trygg i samarbeten. Du trivs i en roll med både ansvar och variation, och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du gillar att skapa ordning, stötta andra och hålla riktning i vardagen, både för dig själv och teamet.
CBRE är världens största kommersiella fastighets- och investeringsföretag. På CBRE är vår passion att leverera marknadsledande fastighetsrelaterade tjänster som bidrar till våra kunders framgång! Våra ca 105 000 anställda hjälper investerare, fastighetsägare och hyresgäster över hela världen och omsatte 2023 över 30 miljarder dollar. CBRE Global Workplace Solutions (GWS) är ett affärsområde inom CBRE som levererar integrerade tjänster inom fastighetsservice, projekt och rådgivning. Ersättning
