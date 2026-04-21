Brand & Product Developer (Private Label)
Jollyroom AB / Civilingenjörsjobb / Göteborg Visa alla civilingenjörsjobb i Göteborg
2026-04-21
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jollyroom AB i Göteborg
, Mölndal
, Stockholm
, Umeå
eller i hela Sverige
Ser du produkten innan den finns - och vet du hur man gör den verklig?
Att utveckla egna produkter från grunden är en av de roligaste och svåraste sakerna man kan göra inom handel. Du börjar med ett vitt papper - eller en känsla, en trend, ett gap i sortimentet - och slutar med något som faktiskt ligger i en kunds händer. Däremellan finns leverantörsmöten, provomgångar, förpackningsbeslut, säkerhetskrav och en kalender som aldrig riktigt håller.
Det händer något stort här
Jollyroom är Nordens största e-handelsföretag för barn- och babyprodukter - och vi är inte klara än. Vi har vänt förlust till vinst, vi växer lönsamt och vi har ett tydligt mål: att bli Europas ledande aktör inom barn- och babysegmentet. Just nu bygger vi ut vårt Own Brand-team på allvar och söker dig som vill vara med och utveckla produkter som bär våra egna varumärken - inom hela vår bredd, inte bara ett enskilt kategoriområde.
Vad innebär rollen?
Du driver produktutveckling från idé till färdig produkt. Du identifierar möjligheter i sortimentet, tar initiativ till nya produkter men även driva utveckling av befinfliga produkter vidare för att ta dessa till nästa nivå. Du håller ihop processen hela vägen - från första skiss till godkänd produkt på sajten.
Tillsammans med teamet söker du upp och bygger relationer med leverantörer och fabriker, framför allt i Asien, förhandlar villkor och säkerställer att kvalitet, säkerhet och förpackning håller måttet. Du arbetar tätt ihop med kollegor i Own Brand-teamet och bidrar till att bygga varumärken som känns genomtänkta och enhetliga - inte bara produkter som fyller ett hål i sortimentet.
Resor ingår - till fabriker och mässor i Asien och Europa. Du är van vid det och ser det som en naturlig del av jobbet.
Vem är du?
Du har bakgrund inom produktutveckling, inköp - kanske från konsumentprodukter, barnprodukter, mode eller interiör. Du förstår vad som krävs för att ta en produkt från idé till produktion, har jobbat med OEM & ODM och vet hur man kommunicerar det till en fabrik på andra sidan jordklotet.
Du har ett skarpt öga för färg, form och funktion, och du förstår vad som är kommersiellt gångbart - inte bara vad som ser bra ut på en moodboard. Du har erfarenhet av leverantörsförhandlingar och vet hur man bygger långsiktiga relationer utan att tappa skärpan vid förhandlingsbordet.
Du trivs i en roll där du får ta egna initiativ och driva saker framåt. Du är strukturerad nog att hålla koll på detaljer och deadlines, men du fastnar inte i dem - du håller blicken på slutprodukten.
Erfarenhet av PLM-system samt kunskaper i SAP och Qlik är meriterande. Flytande engelska är ett krav. Kunskaper i ytterligare språk, exempelvis polska eller andra språk, är meriterande.
Känner du igen dig? Då vill vi höra från dig - sök tjänsten redan idag.Fördelar med att jobba på Jollyroom
Gratis tillgång till nytt gym i Göteborg
Kollektivavtal för alla anställda
Fantastiska utvecklingsmöjligheter
Stora möjligheter att påverka och ta egna initiativ
Friskvårdsbidrag
Personalrabatter
Upplägg och kontakt:
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid (6 månaders provanställning tillämpas)
Placering: Göteborg, Sörredsvägen 111 i Torslanda, Göteborg
Urval: sker löpande
Vi arbetar löpande med rekryteringen, var gärna snabb med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jollyroom AB
(org.nr 556815-7159)
Sörredsvägen 111 (visa karta
)
418 78 GÖTEBORG Arbetsplats
Jollyroom Kontakt
Rekryterare
Annett Hanna annett.hanna@jollyroom.se
9868254