Bowlinghallsföreståndare Hudiksvall
Hudiksvalls Bowlinghalls Fören / Chefsjobb / Hudiksvall Visa alla chefsjobb i Hudiksvall
2026-01-30
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hudiksvalls Bowlinghalls Fören i Hudiksvall
Är du redo att bli en del av Hudiksvalls bowlingliv?
Vi söker en engagerad föreståndare som vill ta ansvar för drift, personal och café mm i vår bowlinghall - en plats där ungdomar, motionärer och föreningar samlas för gemenskap och idrottsglädje.Publiceringsdatum2026-01-30Om tjänsten
Som bowlinghallsföreståndare leder du hallens dagliga drift och personal, och utvecklar verksamheten tillsammans med hallföreningens styrelse.
Du har arbetsledaransvar för tre medarbetare i nuläget och ansvarar för att skapa en trygg, trivsam och välkomnande miljö för alla gäster.
Du ansvarar även för banor och övrig mekanisk utrustning, vilket kräver tekniskt kunnande och problemlösningsförmåga.Dina arbetsuppgifter
Drift och utveckling av hallens verksamhet
Personalansvar och arbetsledning
Ansvara för bowlinghallens caféverksamhet
Planering av öppettider, aktiviteter och evenemang
Ekonomiskt ansvar inom budget
Samarbeta med lokala föreningar, gäster och leverantörer
Skapa en trygg, rolig och levande bowlingmiljö
Sköta och underhålla bowlingbanor
Vi söker dig som:
Trivs med ansvar och ledarskap och drivs av att vara med och bidra till att skapa bra förutsättningar för en bra arbetsmiljö.
Är serviceinriktad och gillar människor
Är tekniskt kunnig och bra på problemlösning
Vill bidra till ett levande lokalt idrotts- och föreningsliv i Hudiksvall
Erfarenhet av bowling eller föreningsliv är meriterande, men viktigast är engagemang och vilja att utveckla hallen för alla Hudiksvalls bowlare.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och omväxlande arbete i hjärtat av Hudiksvalls bowlingliv
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
En varm och social arbetsmiljö
Tillsvidareanställning och vi tillämpar kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: hallforestandare@hudiksvallsbowlinghall.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvalls Bowlinghalls Fören
, https://hudiksvallsbowlinghall.se/
Drottninggatan 21 (visa karta
)
824 30 HUDIKSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Gunnar Mohlén gunnar.mohlen@icloud.com 0705292493 Jobbnummer
9712990