Bovärd - sommarjobb
Sommarjobb som bovärd - en ingång till fastighetsbranschen
Vill du få en konkret inblick i hur det fungerar att arbeta med fastigheter - där teknik, service och ansvar möts i vardagen?
Nu söker vi på Willhem en bovärd till vårt team i Skövde under sommaren. För rätt person kan detta bli ett första steg in i fastighetsbranschen, med möjlighet till fortsatt arbete vid sidan av studier.
Du blir en del av vårt team i Skövde där vi tillsammans ansvarar för cirka 800 lägenheter i områden som Storegården, Kilbacken och Eriksdal. Vi utgår från vårt kontor på Storegården.
Om rollen
Som bovärd arbetar du nära den dagliga förvaltningen av våra bostadsområden. Du är en viktig kontakt för våra hyresgäster och bidrar till att våra fastigheter fungerar som de ska.
Arbetet är varierat och sker både självständigt och tillsammans med kollegor.
Arbetsuppgifter kan till exempel vara att:
skapa och upprätthålla goda relationer med hyresgäster och entreprenörer
rondera fastigheter och uppmärksamma vad som behöver åtgärdas
hantera serviceanmälningar och återkoppla till hyresgäster
hjälpa till med enklare åtgärder och underhåll, inom ramen för rollen och i samarbete med entreprenörer
beställa och följa upp mindre arbeten och material
göra enklare tillsyn av fastighetens tekniska system
Du får ett eget ansvar i arbetet, men har alltid stöd från kollegor i teamet.
Vem vi söker
Vi tror att du studerar, gärna inom fastighet, teknik eller liknande, och vill få praktisk erfarenhet från branschen. Samtidigt är vi öppna för andra bakgrunder - det viktigaste är att du är ansvarstagande, serviceinriktad och gillar att arbeta praktiskt.
För att trivas i rollen tror vi att du:
tycker om att möta människor och ge bra service
är lösningsorienterad och gillar att ta tag i saker
tar ansvar och kan planera ditt arbete
är nyfiken och vill lära dig mer om hur fastigheter fungerar i praktiken
Du behöver ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift, vara bekväm med digitala system och ha B-körkort.
Varför jobba hos Willhem?
Hos oss får du en konkret inblick i fastighetsbranschen och hur den dagliga förvaltningen fungerar i praktiken.
Du blir en del av ett team där vi hjälps åt och delar med oss av kunskap, samtidigt som vi värdesätter nya perspektiv och engagemang.
För dig kan det här vara ett första steg vidare mot en framtida roll inom fastighet, teknik eller förvaltning.
Välkommen med din ansökan via http://jobb.willhem.se/
senast den 17 april. Urval sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Jessica på jessica.weiner@willhem.se
.
Innan erbjudande om anställning genomförs en bakgrundskontroll innehållande rättslig och ekonomisk bakgrund.
På Willhem jobbar vi för att både hus och människor ska må bra. Som ett av de ledande bostadsbolagen i Sverige är vår vision att skapa hyresbostäder där människor trivs och kan känna sig stolta över sitt boende. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ca 300 personer arbetar idag hos Willhem. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 60 miljarder och ägare är Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer om oss, vår historia och våra värderingar på story.willhem.se Varaktighet, arbetstid, etc.
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Willhem AB (Publ)
(org.nr 556797-1295) Arbetsplats
