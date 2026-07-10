Bokningsmedarbetare till DSV!
Bravura Sverige AB / Speditörsjobb / Umeå Visa alla speditörsjobb i Umeå
2026-07-10
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos DSV. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.
🚀 Om företaget
DSV är ett av världens ledande transport- och logistikföretag med verksamhet i över 80 länder. I Sverige är DSV en etablerad aktör med starka flöden och lång erfarenhet av att hantera komplexa transportupplägg. Nyligen har DSV dessutom gått samman med Schenker, vilket ytterligare stärker bolagets position på marknaden. Det innebär större geografisk täckning, fler affärer och en organisation i utveckling – där arbetssätt, strukturer och samarbeten fortsätter att sätta sig.
Hos DSV präglas vardagen av ett högt tempo där planering snabbt behöver omsättas i handling. Verksamheten bygger på nära samarbete mellan trafikledning, kunder och åkerier, där kommunikationen är direkt och beslutsvägarna korta. Som bolag är DSV i förändring och tillväxt, vilket skapar möjligheter för dig som vill vara med och påverka, utvecklas i din roll och bidra i en organisation där mycket händer.
💼 Arbetsuppgifter
I denna roll ansvarar du för bokning av transporter. Arbetet sker via mejl och telefon. Du hanterar bokningar genom att registrera och bekräfta dem i företagets system och administrativa lösningar, samtidigt som du säkerställer att allt sköts korrekt och effektivt. En viktig del av arbetet är att besvara kunders frågor om leveranstider och transportrelaterade ärenden. Du har också regelbunden kontakt med kollegor internt för att samordna och optimera bokningsflödet.
Den här tjänsten passar dig som trivs med ett tempofyllt administrativt arbete, har ett skarpt öga för detaljer och vill bidra till en smidig och strukturerad transportprocess gentemot företagets kunder.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• God datavana
• Goda kunskaper i svenska såväl engelska, både i tal och skrift
• Serviceerfarenhet, t.ex. från kundtjänst
• Meriterande med erfarenhet av liknande roll/intresse inom logistikbranschen
För att trivas i rollen är du en engagerad och lösningsorienterad person som brinner för att hjälpa andra. Du trivs i ett arbete med varierande tempo och strävar alltid efter att leverera bästa möjliga service med kunden i fokus. Du tar gärna egna initiativ, har ett intresse för problemlösning och har lätt för att samarbeta med andra. Som person är du tillmötesgående, flexibel och trivs med att hantera flera uppgifter samtidigt.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Umeå Lön: Enligt överenskommelse
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eller telefon 010-171 47 10 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
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Sista dag att ansöka är 2027-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7979902-2097464". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Rådhusgatan 35 (visa karta
)
852 32 SUNDSVALL Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
10000076