Boendestödjare timvikariat
2026-03-09
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping.
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Inom Vård- och omsorgsförvaltningen gör du skillnad varje dag genom att arbeta nära människor och skapa en trygg och meningsfull vardag för Enköpingsborna. Tillsammans skapar vi en trygg och kvalitativ vård och omsorg för våra invånare.
Välkommen till LSS och Socialpsykiatrin! Vi erbjuder stöd och omsorg till personer med funktionsnedsättningar och psykiska funktionshinder, och strävar efter att skapa en trygg och meningsfull vardag för våra kunder. Hos oss värdesätts varje insats och framsteg. Vi värnar om samarbete, respekt och en hög kvalitet i vårt arbete för att tillsammans kunna ge bästa möjliga stöd.Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Som boendestödjare inom socialpsykiatrin arbetar du med att ge stöd i vardagen till personer med psykiska funktionsnedsättningar utifrån ett salutogent förhållningssätt. Det salutogena förhållningsättet innebär att arbetet inriktas på att göra vardagen meningsfull, begriplig och hanterbar för den enskilde. Du kommer tillsammans med dina kollegor arbeta strategiskt och målmedvetet med det pedagogiska arbetet.
Du ska verka för god livskvalitet där den enskilde ges bästa möjlighet att utveckla sina förmågor och styrkor. Det innebär att du på ett positivt sätt uppmuntrar, stimulerar och engagerar den enskilde till ökad självständighet samt skapar delaktighet, kontinuitet och trygghet.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill göra skillnad i människors vardag och trivs i ett arbete där du får använda både hjärta och hjärna. Som boendestödjare hos oss är din trygghet, flexibilitet och förmåga att möta människor i olika livssituationer avgörande. Vi sätter stor vikt i personlig lämplighet. Bakgrund
Du har B-körkort och tidigare erfarenhet av arbete inom HSL och/eller behandlingsarbete. Det är meriterande om du har arbetat arbete med läkemedelshantering och socialt stöd.
Vi ser gärna att du har utbildning inom området, till exempel socialpedagog, behandlingspedagog, beteendevetare eller socionom eller annan utbildning/erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Det här kännetecknar dig:
* Flexibel: Du anpassar dig lätt när förutsättningar förändras och ser möjligheter där andra ser hinder.
* Personligt mogen: Du är trygg i dig själv, kan skilja på personligt och professionellt och bemöter andra med respekt och reflektion.
* Stabil: Du behåller lugnet även i pressade situationer och håller fokus på det som är viktigt.
* Pedagogisk: Du har förståelse för hur människor lär och tar till sig stöd. Du kan anpassa ditt sätt att kommunicera efter person och situation.
Intervjuer sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Provanställning kan komma att tillämpas.
Välkommen med din ansökan! I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att du kan höra ifrån oss innan den sista ansökningsdagen i annonsen.
För att säkerställa trygghet för våra kunder inom Vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter krävs att du uppvisar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning.
Vilken typ av utdrag beror på tjänstens inriktning:
Om du sökt tjänst som innebär arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning ska du beställa detta utdrag: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Om du sökt tjänst som innebär arbete med barn med funktionsnedsättning inom LSS ska du beställa detta utdrag:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om du sökt tjänst som innebär arbete i ledande befattning ska du beställa detta utdrag: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-till-en-ledande-befattning-inom-kommuner/
För övriga tjänster inom Vård- och omsorgsförvaltningen beställer du detta utdrag: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Vi använder verksamhetssystemet Life Care, vilket kräver inloggning med Freja eID+. Du behöver därför ha eller skaffa Freja eID+. Mer information ges vid eventuell intervju.
Ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan lämnas ut efter sekretessprövning. Information om hur Enköpings kommun hanterar personuppgifter samt hur du söker med skyddad identitet kan du läsa på vår hemsida: https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
