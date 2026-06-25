Boendestödjare till Vasastadens boendestöd
Linköpings kommun / Vårdarjobb / Linköping Visa alla vårdarjobb i Linköping
2026-06-25
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Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Som boendestödjare arbetar du rehabiliterande med att stötta individer i deras ordinära boende eller ute i samhället. Du fungerar som en motor för att hjälpa klienterna med allt från myndighetskontakter, hygien och hemliv till att träna på social fobi, åka buss, ansöka om ekonomiskt bistånd eller att handla kläder. Målet är att leda arbetet mot att klienterna ska bli mer självständiga och på sikt inte längre behöva boendestöd.
Du arbetar ofta ensam hemma hos klienterna men vid behov och efter en riskbedömning tillämpas dubbelbemanning. Du kommer även vara delaktig i vår BAS-verksamhet, där klienter som har lite större behov får möjlighet att träna på sociala sammanhang i smågrupper. I arbetet utgår vi från metoder som lågaffektivt bemötande, Motiverande samtal (MI) och Ett Självständigt Liv (ESL).
Din arbetsplats
Tjänsten är placerad på Vasastadens boendestöd. Vår målgrupp inom socialpsykiatrin omfattar personer med psykossjukdomar, neuropsykiatriska diagnoser och schizofreni. Vi möter även klienter med samsjuklighet, missbruksproblematik och kriminalitet, vilket ställer höga krav på ett professionellt bemötande.
Du kommer att ingå i en trygg och flexibel arbetsgrupp om sju personer som arbetat ihop länge. Vi är ett team som ställer upp för varandra och besitter stor kompetens kring olika psykiska funktionsvariationer. Vi har även en nära samverkan med bland annat psykiatrin.
Du som söker
Vi söker dig som har minst en avslutad gymnasial utbildning. Det är starkt meriterande om du är högskoleutbildad som till exempel vuxenpedagog, beteendevetare, arbetsterapeut, behandlingspedagog eller stödpedagog. Du har tidigare arbetslivserfarenhet inom psykiatrin och av att arbeta med den aktuella målgruppen. Det är också meriterande om du har kunskap om våra arbetsmetoder; lågaffektivt bemötande, MI och ESL.
B-körkort för manuell växellåda samt förmåga att cykla är ett krav för tjänsten. Eftersom arbetet sker i klienternas hem kan ett utdrag ur belastningsregistret komma att bli aktuellt.
För att lyckas i rollen krävs det att du är självgående, strukturerad och flexibel, då arbetet innebär mycket ensamarbete och att du löpande behöver anpassa dig till nya situationer. Du besitter personlig mognad för att kunna hantera tuffa och utmanande situationer som kan uppstå. Vidare är du bra på att skapa trygga relationer med klienterna och du har en god samarbetsförmåga för att fungera väl med kollegor och externa samverkanspartners.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Vikariat till och med 2027-01-10
Sysselsättningsgrad: 60 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17495
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
582 20 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
HR-konsult
Lena Järnland Lena.Jarnland@linkoping.se +4613207951 Jobbnummer
9979810