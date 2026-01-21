Boendestödjare till Uddevalla Boendestöd
Vi söker engagerad medarbetare till boendestödet inom avdelningen för Vuxenstöd
Vi söker dig som är ansvarstagande, strukturerad och flexibel.
Du är engagerad i ditt arbete, har ett gott bemötande och tycker om att skapa relationer och att samarbeta. Du är positiv och gillar att sprida energi och glädje! Du tycker även att det är roligt att vara kreativ och komma på nya idéer!
Är du en engagerad och positiv individ med ett varmt bemötande, som uppfyller kraven? Skicka in din ansökan idag!Publiceringsdatum2026-01-21Beskrivning
Boendestödet arbetar med individuellt utformat stöd som anpassas efter brukarens behov och som kan innebära stödinsatser i den enskildes hem eller i form av mer utåtriktad social kontakt. Insatserna utförs tillsammans med brukaren i syfte att öka dennes funktionsförmåga, bidra till ökad självständighet och möjlighet för brukaren att bo kvar i sitt hem. Utbildningskrav är undersköterska med inriktning psykiatri/LSS, socialpsykiatrisk vård eller vad arbetsgivaren bedömer är likvärdigt utbildnings- eller erfarenhetsmässigt.
Varje dag arbetar vi för att våra brukare ska få en trygg och meningsfull vardag där är det viktigt att ett gott och varmt bemötande sitter i ryggmärgen! För oss innebär livskvalitet för våra brukare att få ha inflytande över sitt dagliga liv och sitt eget hem, att bli sedd och respekterad är en grund för trygghet och trivsel.Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består av att stödja personer i sin vardag enligt socialtjänstens intentioner vilket innebär att man ska bevara, förändra och utveckla människors egna resurser.
Det kan komma att ingå att utföra vissa hälso- och sjukvårdande uppgifter. Det ingår även social
dokumentation, ansvara för sin egna planering av dagen, upprättande av genomförandeplaner samt uppföljning av dessa tillsammans med biståndshandläggare. Det är även viktigt att du bidrar till ett gott arbetsklimat för kollegor och en god hemmamiljö för hyresgästerna.Kvalifikationer
Undersköterska med inriktning psykiatri/LSS, socialpsykiatrisk vård.
B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av LSS eller är utbildad stödpedagog samt utbildad i MI (motiverande samtal).
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!Övrig information
Rekrytering påbörjas under ansökningstidens gång. Urval och intervjuer sker löpande. Provanställning på 6 månader kan komma att tillämpas.
__________________________
För tjänster där legitimation/giltigt bevis från Socialstyrelsen på skyddad yrkestitel krävs ska detta lämnas in före anställning.
Språkbedömning genomförs för vissa yrkesgrupper innan anställning kan bli aktuell.
Belastningsregisterkontroll genomförs vid samtliga anställningar inom socialförvaltningen.
För anställningar inom HVB-verksamhet begärs utdraget HVB-hem.
För anställningar inom verksamheter som riktar sig till barn med funktionsnedsättning begärs utdragen barn med funktionsnedsättning samt kontroll av egna uppgifter.
För övriga anställningar inom socialförvaltningen begärs utdraget Kontroll av egna uppgifter.
Om utdraget inte är digitalt ska det tas med i oöppnat kuvert i samband med kontrollen.
Belastningsregistret - begära utdrag www.polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Uddevalla kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.https://extra.skr.se/download/18.18f9f5a61926b4a1e532618/1728397193467/Sag-hej-till-ditt-kollektivavtal-2024.pdf
